이미지 크게보기 '라이어' 서현진이 유연석 살인 사건의 용의자로 긴급체포됐다. / 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 서현진이 유연석 살인 사건의 용의자로 긴급체포됐다.27일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서는 민준호(유연석 분) 살인 사건을 둘러싸고 강지선(서현진 분)을 향한 수사망이 좁혀지는 과정이 그려졌다.이날 황명수(최대훈 분) 등 형사들은 민준호의 태블릿에서 강지선이 민준호를 차에 태운 영상을 확인한 데 이어, 강지선의 남자친구 김남우(남윤호 분)의 폭행 전과까지 들추며 압박했다. 급기야 강지선의 집에는 압수수색 영장이 떨어졌다.이에 강지선은 김남우에게 "더 문제 생기기 전에 그만두는 게 좋겠다. 그래야 남우 씨도 더 상처받지 않을 거다"라며 이별을 고했다.결국 형사들은 강지선의 차에서 무언가를 발견했다. 황명수는 "강지선 씨는 이제부터 시작이다. 나오면 안 될 게 나왔다"며 긴급체포를 통보했다. 강지선이 무슨 혐의냐고 묻자 그는 "민준호 살해 용의자로"라고 못 박았다.한편 다음 회 예고편에서 강지선은 "분명히 나한테 누명 씌우려고 누군가가"라며 "이 사진이 왜 있냐"고 반발했다. 김남우에 대해 입을 다물어야 공평하다는 말도 오갔다.또 "이게 다 우연이라고? 이 사람들 민준호가 여기 숨어있던 거 다 알고 있었네", "혹시 경찰이 다 조작한 거 아니냐. 민준호 안 죽였다" 등의 대사가 이어졌다. "새로운 삶을 살 거야. 다시 태어난 것처럼"이라는 의미심장한 말도 담겨 궁금증을 높였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr