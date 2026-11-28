최지수가 '지구마불 세계여행4'에 합류한다. / 사진제공=ENA, TEO

박성웅, 이석훈, 최지수가 '지구마불 세계여행4' 여행 파트너로 함께한다. / 사진제공=ENA, TEO

배우 박성웅, 가수 이석훈, 배우 최지수가 '지구마불 세계여행4'의 새로운 여행 파트너로 합류한다. 곽튜브와의 여행을 희망한 박성웅은 파트너 선택 과정에서 이석훈에게 발끈한다.28일 방송되는 ENA '지구마불 세계여행4' 6회에서는 빠니보틀, 곽튜브, 원지와 함께 3라운드 여행을 떠날 새로운 파트너 3인의 정체가 공개된다.앞서 규현, 천우희, 장동윤과 각각 영국, 중국, 인도에서 여행을 펼친 '곽빠원'은 서울 본부에 있는 김태호 PD와의 화상 연결을 통해 새로운 여행 파트너들의 캐릭터 카드를 확인한다. 정체를 감춘 채 공개된 '여행 신생아', 'MZ 워너비', '선처왕'이라는 키워드에 세 사람은 다양한 추측을 내놓는다.'선처왕'의 정체는 박성웅이다. 카리스마 넘치는 모습으로 등장한 박성웅은 자신의 키워드를 보고 "살려는 드리니까?"라고 능청스럽게 답한다. 그는 여행 파트너로 곽튜브를 희망하는 한편, "청룡열차도 안 탄다"며 고공 액티비티를 즐기는 빠니보틀과의 여행은 꺼리는 모습을 보인다.이석훈은 'MZ 워너비'라는 키워드로 등장한다. 앞서 곽튜브와 스튜디오의 규현은 'MZ 워너비'가 40대일 것이라고 확신했다. 유럽 특유의 분위기를 즐기고 싶다는 이석훈은 파트너 1지망으로 곽튜브를 선택한다. 하지만 유럽으로 향할 가능성을 높이려면 빠니보틀이 유리하다는 사실에 고민에 빠진다.'여행 신생아'의 정체는 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 '뽀글머리 걔'로 눈도장을 찍은 최지수다. 최지수는 "비행기 10시간 타고 싶다"며 장거리 여행에 대한 바람을 드러낸다. 여행을 앞두고 한숨도 자지 못했다고 털어놓기도 한다. 올해 목표 중 하나가 높은 곳에서 뛰어내리는 것이라는 최지수는 액티비티에 대한 의욕을 보이면서도 파트너 1지망으로는 원지를 꼽는다.서로 다른 여행 스타일을 지닌 세 사람 앞에 파트너를 결정할 보드판이 등장한다. 주사위를 굴려 높은 숫자가 나온 사람부터 원하는 여행 파트너를 선택할 수 있다. 첫 번째 선택권을 얻은 이석훈에게 박성웅은 "장난해 지금?"이라고 반응해 웃음을 자아낸다. 곽튜브를 1지망으로 꼽은 두 사람이 각각 누구와 여행을 떠나게 될지 궁금증을 자극한다.박성웅, 이석훈, 최지수가 합류하는 '지구마불 세계여행4' 6회는 28일 오후 7시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr