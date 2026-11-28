사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

장나라와 김혜윤이 외도를 저지른 100만 구독자 크리에이터 남편을 상대로 박준면의 이혼 소송 기각은 물론 전 재산 공동명의와 월 부양료 400만 원까지 받아내며 첫 공조부터 통쾌한 승소를 거뒀고 박해진과의 팽팽한 의뢰인 쟁탈전에서도 완승했다.지난 27일 밤 9시 50분 방송된 SBS '굿파트너2'(연출 서민정, 윤재순/ 극본 최유나)3회에서는 법무법인 리봄으로 첫 출근한 강혜성(김혜윤 분)이 차은경(장나라 분)과 함께 100만 경제 크리에이터 이준식의 아내 이영미(박준면 분) 사건을 맡아 해결하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 강혜성은 어머니가 리봄까지 찾아와 키워준 값을 요구하는 곤란한 상황을 겪었으나, 차은경의 걱정 어린 안부에 "다음 주에 뵙겠다"고 덤덤히 답한 뒤 서울로 거처를 옮겨 첫 출근길에 올랐다.아버지 앞에서 잘해내겠다고 다짐한 강혜성에게 배정된 첫 사건은 외도를 저지른 남편 이준식에게 이혼 소장을 받은 이영미의 의뢰였다. 이영미는 20년 다닌 대기업에서 해고돼 폐인처럼 지내던 이준식을 설득해 구독자 100만 유튜버로 키워냈지만 성공 후 이준식은 100억 원대 부동산 명의를 단독으로 돌려놓고 생활비를 월 150만 원만 주며 내연녀 정유선과 바람을 피웠다.이준식은 이영미 앞에 무릎까지 꿇으며 "가벼운 마음 아냐 나 그 여자 사랑한다"며 "이혼만 해주면 새로운 마음으로 살 수 있게 집도 구해줄게"라고 애원했고 이영미는 "내가 어딜 가 여기가 내 집인데 당장 나가"라며 분노를 터뜨렸다.이영미는 법률 상담을 위해 라이벌 로펌 태수의 박태수(박해진 분)와 리봄의 차은경을 차례로 찾았다. 박태수는 이영미가 즐겨 마시는 히비스커스 차를 대접하고 착수금 없는 성공보수 조건까지 내걸며 "당장 이혼하고 재산 분할 해야 한다"며 "딱 50억 가져다 드리겠다"고 적극적으로 영업했다.반면 차은경은 히비스커스 차를 찾는 이영미에게 "여기 상담자분 물 부탁드릴게요"라고 선을 그었고 상담에 배석한 강혜성은 이혼 소송과 가압류를 권유했다가 이영미의 심기를 건드렸다. 이영미는 "누가 지금 이혼한댔냐"며 "아예 단정 짓고 얘기하시네 리봄이 업계 톱이라고 해서 왔는데 실망"이라며 불쾌해했다. 차은경은 강혜성을 향해 "의뢰인이 계속 우리 남편이라고 지칭하는 걸 못 들었냐"며 "이게 민형사 사건과 이혼 사건의 차이"라고 짚어주며 이혼 소송의 특수성을 일깨웠다.이영미는 주말에 차은경과 박태수를 한자리에 불러내 남편과 상간녀의 잠자리 영상을 보냈으니 각자의 소송 전략을 브리핑하라고 요구하며 기싸움을 걸었다. 박태수는 자사 채널 인터뷰로 두 사람을 나락으로 보내겠다고 나섰으나 차은경은 "여기서 전략 같은 거 말씀드릴 생각 전혀 없다"며 "의뢰인도 업무 시간도 아닌데 왜 답변을 드려야 하냐"고 단호하게 맞섰다.차은경은 이어 "소송은 장기전이니까 변호사 선임보다는 여행이나 한 번 다녀오시죠"라고 일침을 가한 뒤 자리를 떴다. 박태수는 홀로 식사하던 차은경에게 다가가 강혜성을 아직 포기하지 않았으며 태수로 데려오겠다고 큰소리쳤고 차은경은 "노하우가 아니라 객기 같은데"라고 여유롭게 받아쳤다.반전의 열쇠는 강혜성의 집요한 추적에서 나왔다. 강혜성은 밤을 새워 동영상 속 상간녀가 정유선이라는 결정적 증거를 찾아내 이영미의 마음을 돌렸고, 결국 이영미는 리봄과 정식 계약을 맺었다.이영미는 남편의 골프장 라커에서 추가 증거까지 확보했으나 차은경은 결괏값이 나오기 전까지 카드를 소비하지 않는다며 법정에서 이를 아껴두는 전략을 구사했다.재판 결과 이준식의 이혼 청구는 기각됐고, 이영미는 전 재산 부동산 공동명의와 매달 부양료 400만 원을 확보하는 쾌거를 이뤘다. 이준식과 정유선은 위약금 10억 원 문제로 파탄을 맞았고 뒤늦게 이영미에게 돌아온 이준식은 철저히 외면당하며 자업자득의 결말을 맞았다.강혜성은 "돈 한 푼 못 받고 알맹이 없는 가정 지킨 게 정말 승소일까요"라고 의문을 표했으나 차은경은 "의뢰인이 지금 이혼을 못 한다면 대리인인 우리는 언제든 이혼할 수 있는 환경을 세팅해 주면 된다"며 "승소 인센티브 보냈으니 계좌 확인해 봐라"고 조언했다.차은경의 진정한 노하우에 감탄한 강혜성은 차은경을 "대표님"이라 부르며 앞으로 많이 배우겠다고 다짐해 든든한 파트너십의 시작을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr