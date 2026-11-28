이세영이 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

이세영은 '재혼 황후'에서 황제의 총애에 점차 황후 자리까지 넘보는 정부 라스타를 연기했다. / 사진제공=디즈니+

이세영은 '재혼 황후'에서 노랑, 빨강 등 다채로운 색감의 드레스를 착용했다. / 사진제공=디즈니+

이세영은 이번 작품에 대한 만족도가 "90점"이라며 "나를 생각했을 땐 아쉬운 부분이 있지만, 여러 플레이어와 함께 한 결과물이 좋은 반응을 얻고 많은 사랑을 받아 행복하다"고 말했다. / 사진제공=판타지오

"조롱을 많이 해주시더라고요. 하하하."온라인을 뜨겁게 달군 패러디와 각종 밈을 언급하며 배우 이세영이 호탕한 웃음을 터뜨렸다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 황제의 총애를 업고 황후의 자리까지 넘보는 도망 노예 출신 라스타로 분한 그는 작품을 둘러싼 숱한 화제와 짓궂은 반응마저 기꺼이 즐기는 단단한 내공을 드러냈다.지난 26일 서울 삼청동의 한 카페에서 '재혼 황후'를 마친 이세영을 만났다. 동명의 웹소설·웹툰이 원작인 10부작 로맨스 판타지 '재혼 황후'에서는 동대제국 황제 소비에슈(주지훈 분)가 정부 라스타에게 빠져 황후 나비에(신민아 분)와 갈등이 불거진다. 이혼을 통보 받은 나비에는 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구한다.작품은 공개 후 3일간 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 가운데 전 세계 최다 시청 기록을 세웠으며, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 11월 1주 차 TV-OTT 통합 드라마 화제성 1위와 플릭스패트롤 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 오르며 흥행에 성공했다.방영 내내 시청자들 사이에서는 '이종새'(이종석), '개비에슈'(소비에슈) 같은 밈부터 뮤지컬 같다는 신민아 고함 장면, 한국적 색채가 가미된 서양 판타지 설정까지 다채로운 이야기가 쏟아졌다. 이세영은 "아무도 이야기하지 않는 게 가장 슬픈 일이다. 우리가 열심히 일했는데 끊임없이 화제가 된다는 자체가 관심이니까 감사했고, 배우분들 다들 스타성이 대단하다고 생각했다"며 반겼다."편견을 깨자는 거죠. 마치 외국 배우들이 경복궁에서 촬영하는 느낌일 수도 있잖아요. 우리만의 색깔로 열린 마음으로 받아들이는 거죠. 한글로 이름을 쓰기도 해요. 애매하게 갔으면 오히려 어색했을 거예요. 지금은 많이 좋아해 주시는 것 같아 잘한 선택이라 생각합니다."스타일링을 둘러싼 일명 '테무산 의혹' 역시 그에겐 즐거운 관심이었다. 일부 장신구가 중국 직구 플랫폼 제품과 유사하다는 반응에 대해 이세영은 "의상팀이 다 하나하나 열심히 준비해 주신 걸 잘 알고 있었다. 어쨌거나 작품에 관심을 많이 가져주시는구나 싶었다"고 담담히 말했다."평생 제 옷장에 있을 수 없는 옷과 평생 하지 않을 스타일링이었어요. 원래 심플한 스타일과 검은색을 좋아하거든요. 노란색 드레스도 질투를 상징하는 색이라 입었는데, 평소의 저라면 절대 안 입었을 거예요. 하지만 라스타는 고급스러움보다는 '투머치'하고, 욕심이 많아 튀고 싶었을 것 같아요. 잘 어울린다고 해주셔서 기분 좋았어요. 하하."아름답고 사랑스러운 캐릭터를 구현하기 위해 시상식 때보다도 독한 관리를 감행했다. 이세영은 "어깨와 목 라인이 다 드러나고 드레스 색깔도 제 퍼스널 컬러에 맞춰 입을 수 있는 게 아니었다. 무조건 하얘야 모든 톤이 어울리겠다고 생각했다"고 말했다. 이어 "토닝 레이저 시술도 많이 받았고 해가 없어도 양산을 쓰고 다니며 1시간에 한 번씩 선크림을 발랐다. 글래머러스한 체형이 아니라 근육을 만들어 흉통을 줄이려 노력했고, 피부 관리도 정말 열심히 했다"며 웃었다.유독 어두운 피부 톤으로 등장한 상대역 주지훈은 이세영의 새하얀 피부 톤과 더욱 대비되며 '안색 논란'이 일기도 했다. 이세영은 "그 부분에 대해선 제가 드릴 말씀이 없다"며 웃음을 터뜨린 뒤 "라스타는 살아남아야 하지 않나. 그분은 황제이고, 라스타는 살아남기 위해 치열했던 것 같다"고 재치 있게 받아쳤다.극 중에서는 미움을 샀지만, 촬영장에서는 오랜만에 막내로서 선배들의 사랑을 독차지했다. 그는 "다들 조용조용한 편이라 내가 애교를 많이 부렸다. 세 분이 계시다가도 내가 가면 웃음꽃이 피었고, 민아 언니도 '아~ 세영아~' 하며 많이 예뻐해 주셨다"고 자랑했다. 과거 상대 배우 사진을 휴대전화 배경화면으로 설정하던 습관에 대해선 "지훈 오빠만 안 해놓은 게 아니라 약 5년 전부터 안 하고 있다. 프리 단계에서 미리 친해질 시간이 충분히 주어졌기 때문"이라고 해명해 폭소케 했다.이세영은 같이 연기 호흡을 맞춘 주지훈에서 긍정적인 자극을 받기도 했다. 안정적인 연기를 추구해 왔다는 이세영은 "나와 다른 색깔의 연기를 하는 지훈 오빠를 보며 편견을 깨는 연기를 한다고 생각했다"며 "욕을 먹어도 뭔가 하고 먹자는 생각으로 이것저것 시도했다"고 털어놨다."보통 한국 드라마 속 여주인공들은 F(감정형) 성향이 많잖아요. 저는 T(사고형) 성향이라 캐릭터가 100% 이해되지 않을 때도 있지만, 이번 작품을 통해 이해가 완벽히 되지 않아도 몸으로 부딪혀 표현할 수 있다는 걸 배웠습니다. 세상엔 다양한 사람이 있고 표현 방식에도 정답은 없으니까요. 이번 작품을 기점으로 제 안의 틀을 깬 것 같습니다."드라마 '화유기'의 이후 오랜만에 악역을 맡은 그는 "조금 더 욕먹기를 바랐는데 생각보다 짠하다는 평가도 있더라"며 "만약 이 이후에 대한 이야기를 하게 된다면 더 큰 욕을 먹어보고 싶다"고 호탕하게 말했다. 원작에 담긴 라스타의 몰락 서사가 이번 10부작에 담기지 않은 만큼, 시즌2를 향한 의지도 확고했다. 아직 구체적인 제작 논의는 없지만 이세영은 "라스타가 아직 황후가 된 적은 없어서 황후 자리에 꼭 올라보고 싶다"며 눈을 반짝엿다."시즌2를 한다면 저는 무조건 합니다. 뒷이야기가 훨씬 더 매력 있는 것 같아요. 가장 높은 곳까지 올라갔다가 바닥까지 곤두박질치는 라스타의 모습은 보는 사람에게 많은 생각을 하게 만들 것 같아요."김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr