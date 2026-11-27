이미지 크게보기 방송인 LJ가 배우 이선정과의 이혼 당시 감정을 14년 만에 처음 고백했다. / 사진 = 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'

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방송인 LJ가 배우 이선정과의 이혼 당시 감정을 14년 만에 처음 고백했다.27일 '유정 그리고 주정' 채널에는 "서유정 잡는 LJ, 15년 만에 처음 꺼낸 이혼 속마음"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 LJ는 서유정과 맥주를 마시며 "내가 만약에 애가 있었다면 나 지금 뭘 하고 있을까 이런 생각을 해"라고 운을 뗐다.서유정이 "넌 애 되게 갖고 싶지?"라고 묻자 그는 "너무 갖고 싶었지"라고 답했다.이어 "이혼을 하고 헤어지고 또 누구를 이렇게 만나고 이렇게 하잖아. 근데 과연 이 사람이 엄마가 될 수 있을까 이런 생각이 되다 보니까"라며 새로운 만남에 대한 고민을 털어놨다.이에 서유정은 이혼한 여자의 삶만 생각하며 살아 이혼을 선택한 남자들의 삶은 잘 모르겠다며 LJ의 생각을 물었다. LJ 역시 "똑같이 이혼한 사람이 똑같지 않을까? 나도 되게 힘들었거든. 너무 힘들었어"라고 토로했다.무엇보다 그는 "이혼했을 때도 사랑하고 있었으니까. 애증과 애정이 같이 있었으니까"라며 가장 힘들었던 이유를 밝혔다. 서로 미안한 부분이 있었고, 주변에서 이상한 말을 하는 사람도 많았다고도 덧붙였다.그러자 서유정은 "이혼을 준비하고 이혼을 했는데도 사랑했어?"라고 되물었다. LJ는 처음 하는 이야기라며 "상상을 가끔 해 봤었어"라고 입을 열었다.그러면서 그는 시간이 흐르면 친구처럼 맛있는 것을 먹으러 다닐 수 있겠다는 생각도 했다고 전했다.아울러 "그 친구하고 함께 있었던 시간은 내가 처음으로 살면서 어떤 사람하고 약속을 하고 평생 같이 하자고 한 사람이 아직까지는 그 사람이 처음이잖아"라고 회상했다.이를 듣던 서유정은 "넌 정이 많아. 넌 따뜻한 애야"라며 LJ를 다독였다.한편 LJ는 2012년 이선정과 교제 45일 만에 혼인신고를 했으나 두 달 반 만에 합의 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr