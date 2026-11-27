이미지 크게보기 배우 주진모가 아내 민혜연과 딩크 부부로 지내다가 아이를 갖게 된 심경을 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '의사 혜연'

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배우 주진모가 아내 민혜연과 딩크 부부로 지내다가 아이를 갖게 된 심경을 밝혔다.27일 '의사 혜연' 채널에는 "(나빼고)오열 대잔치였던 눈물의 임밍아웃... | 양가 부모님 임밍아웃 서프라이즈 대성공"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 민혜연은 남편과 나란히 카메라 앞에 앉아 임신 소식을 직접 전했다. 나이가 있는 데다 초산이라 안정기 이후 알리려 했지만, 기사가 먼저 나오면서 급하게 공개하게 됐다는 설명이다.그러면서 둘이서 즐기며 사는 삶이 꽤 만족스러워 굳이 아이가 없어도 되겠다고 생각했고, 주변에도 딩크라고 답해 왔다고 돌아봤다. 결국 부부는 올해를 마지막이라 여기고 시도해 보기로 마음먹었다.이후 부부는 추석 연휴 친정어머니에게 가장 먼저 소식을 알렸다. 초음파 사진을 받아 든 어머니는 눈물을 흘렸다.앞서 주진모는 초음파를 확인하고 돌아오는 차 안에서 눈물을 쏟았다. 민혜연이 "오빠 별로 아기 안 원했었잖아"라고 하자, 그는 "나는 옛날부터 갖고 싶었지. 근데 여보한테도 말을 못 한 거잖아. 여보 고마워"라고 답했다.이에 민혜연은 올봄 남편이 갑자기 마음을 바꿔 아기를 갖자고 했다고 귀띔했다. 또 "주 양육자를 본인이 해서 자기가 다 키워주겠다는 약속을 여기다 지금 이 약속을 다시 한번 박는 거야"라며 남편에게 다짐을 받았다.한편 주진모와 11세 연하 민혜연은 2019년 결혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr