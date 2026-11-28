이미지 크게보기 '무엇이든 해줄지니 - 비서진' 배우 이서진이 블랙핑크 지수의 실물에 감탄을 감추지 못했다. / 사진 = SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'

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'무엇이든 해줄지니 - 비서진' 배우 이서진이 블랙핑크 지수의 실물에 감탄을 감추지 못했다.27일 방송된 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 블랙핑크 지수가 출연했다.이날 지수는 이서진과 김광규에게 잘 부탁한다며 인사를 건넸다. 이서진은 오히려 자신들이 잘 부탁한다며 몸을 낮췄다.이어 지수는 이서진과 앞서 만난 적이 있다며 "사진만 찍고 말은 처음 해봐서"라고 웃었다. 김광규는 "만난 적이 있구나?"라며 신기해했다.특히 이서진은 블랙핑크 콘서트를 두 차례나 찾았다고 밝혔다. 미국 LA 공연까지 관람했다는 그는 "사람들한테 자랑하려고 사진도 찍었다"며 팬심을 숨기지 않았다.그러면서 "나는 진짜 여자 아이돌 콘서트는 블랙핑크가 처음이자 마지막일 거다"라고 못 박았다.이후 제작진 인터뷰에서 이서진은 "지수 너무 예뻐. 놀랄 정도야. 너무 예뻐. 어떻게 저렇게 예쁘지"라며 칭찬을 아끼지 않았다. 또 "신기할 정도로 예쁘다. 얼굴도 작다"며 거듭 놀라워했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr