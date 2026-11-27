가수 송민준이 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

가수 송민준이 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 송민준이 차지했다. 그는 지난 18일 SBS 음악 예능 '더 리슨: 우리가 머문 계절'을 통해 신곡 'Little Star'를 발표했다. 해당 프로그램에서 이승기, 테이, 이영현 등 다양한 장르의 가수들과 함께 음악 여행을 떠나 버스킹 무대를 선보였다. 지난 6월에는 그레이스이엔엠과 전속계약을 체결했다.2위는 임영웅에게 돌아갔다. 그는 지난 18일 공연 실황 영화 '임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2'를 개봉했다. 해당 영화에는 지난 9월 4일부터 6일까지 고양종합운동장 주경기장에서 진행된 데뷔 10주년 기념 콘서트 현장이 담겼다. 당시 공연에서 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'의 수록곡 전곡을 처음 공개했다.3위는 박세욱이 차지했다. 그는 뮤지컬 배우 출신으로 2020년 MBN 트로트 경연 프로그램 '보이스트롯'에서 최종 우승하며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 '백프로', '저울' 등의 곡을 발표하며 가수 활동을 이어왔다. 2024년에는 고향인 안양시의 홍보대사로 위촉됐다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 트로트 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr