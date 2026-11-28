가수 하성운이 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

워너원 멤버 하성운이 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 그는 최근 JTBC 유튜브 콘텐츠 '같이 뛸 RUN희'에 출연해 전 축구선수 조원희와 함께 5km 러닝에 도전했다. 지난 1월에는 디지털 싱글 'Tell The World'(텔 더 월드)를 발매했으며, 3월에는 KBS2 '불후의 명곡' 김광석 30주기 추모 특집에 출연했다. 지난 7월에는 서울 연세대학교 대강당에서 열린 '2026 RETRO & NEWTRO MUSIC' 공연에 참여하는 등 다양한 무대를 통해 팬들과 만나왔다.2위는 박지훈에게 돌아갔다. 그는 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상에서 영화 '왕과 사는 남자'로 신인남우상과 청정원 인기스타상을 받으며 2관왕에 올랐다. 첫 상업영화 주연작인 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡은 박지훈은 1690만 관객과 만나며 역대 한국 영화 흥행 순위 2위라는 기록을 세웠다. 앞서 제35회 부일영화상에서도 해당 작품으로 올해의 스타상을 받았다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 트로트 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr