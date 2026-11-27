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그룹 있지(ITZY) 채령이 A형 독감에 걸려 예정된 팬사인회 일정을 연기했다.소속사 JYP엔터테인먼트는 27일 "채령이 이날 오전 A형 독감 진단을 받았다"고 밝혔다.채령은 지난 9일 첫 솔로 앨범 'Lovesick'(러브시크)를 발표한 뒤 팬사인회 등 관련 활동을 해왔다. A형 독감 진단을 받으면서 당분간 예정된 일정을 소화하기 어렵게 됐다.소속사 공지에 따르면, 채령은 이날부터 사흘간 팬사인회를 진행할 예정이었다. 해당 행사는 모두 다음 달 중순에 진행하는 것으로 일정이 변경됐다.JYP엔터테인먼트는 "기다려주신 팬분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다"면서 "당사는 아티스트 건강을 최우선으로 고려해 회복에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.안녕하세요, JYPE 입니다.ITZY 채령은 27일 (금) 오전 A형 독감 진단을 받았습니다.이로 인해 아래 팬사인회 일정을 연기하게 되어 안내드립니다.기다려주신 팬분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.당사는 아티스트 건강을 최우선으로 고려하여 회복에 최선을 다하겠습니다.감사합니다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr