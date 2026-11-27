뮤지컬 배우 이동연이 무대를 소화하고 있다. / 사진=이동연 SNS

팬들에게 받은 손 편지를 분리수거장에 무더기로 버렸다는 의혹에 휩싸였던 뮤지컬 배우 이동연이 공연을 약 9시간 앞두고 고개를 숙였다.이동연은 지난 26일 팬들에게 받은 손 편지를 버렸다는 의혹에 휩싸였다. 최근 SNS와 온라인 커뮤니티에서 한 누리꾼이 "분리수거 하러 나갔다가 'OOO 배우님'이라고 적힌 편지 다발을 발견했다"고 글을 게재하면서다.작성자 A씨는 종이 박스 안에 편지 봉투들이 쌓여 버려져 있는 사진을 첨부했다. 겉면의 '배우님'이라는 호칭 앞에 이름이 검은색으로 가려져 있었지만, 봉투 디자인과 필체 등을 대조한 누리꾼들에 의해 수신인이 이동연이라는 추측이 나왔다.이에 누리꾼들은 "팬들이 주는 사랑이 당연하다고 생각하나요?", "솔직히 편지 받아봤자 얼마나 받는다고 버리냐" 등 이동연의 SNS에 비난을 쏟아냈다.하지만 이동연은 27일(오늘) 오전 11시께 자신의 인스타그램을 통해 "지금까지 팬분들의 편지를 직접 버린 적이 없다"며 "집 정리를 하다가 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용하기 위해 모아둔 종이박스에 실수로 들어간 것 같다"고 해명했다.그러면서도 "어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지 없는 제 잘못"이라며 고개를 숙였다. 해당 사과문에는 누리꾼들이 댓글을 달 수 없도록 설정됐다.장문의 사과문을 게재한 이동연은 약 3시간 뒤 뮤지컬 'V 에버 애프터' 무대에 오를 예정이다.한편 이동연은 1996년생으로 올해 31세다. 연세대학교 성악과를 졸업하고 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔했다. 올해 '스톤', '아웃캐스트'로 관객들과 만났으며, 지난달 21일부터 뮤지컬 'V 에버 애프터'를 통해 내년 1월 17일까지 무대에 설 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr