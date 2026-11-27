빅뱅 GD과 김유정이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김유정이 그룹 빅뱅의 무대를 관람하며 팬심을 표현한 가운데 멤버 지드래곤도 SNS를 통해 화답했다. / 사진=어썸이엔티 캡처

배우 김유정이 그룹 빅뱅의 무대를 관람하며 팬심을 표현한 가운데 멤버 지드래곤도 SNS를 통해 화답했다.지난 26일 김유정의 소속사 어썸이엔티는 공식 SNS에 "최애가 최애를 만났을 때"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 영상에는 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최된 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 시상자로 참석한 김유정의 모습이 담겼다. 이날 그는 어깨와 쇄골 라인이 돋보이는 연분홍빛 튜브톱 드레스를 착용해 우아한 분위기를 연출했다.영상 속 김유정은 시상자로 무대에 올랐을 때와는 사뭇 다른 모습을 보였다. 객석에서 빅뱅의 공연을 관람하던 그는 음악에 맞춰 몸을 흔들며 무대를 즐겼다. 빅뱅의 히트곡 '거짓말' 전주가 흘러나오자 두 손으로 입을 틀어막으며 놀라움을 표했다. 이내 노래를 따라 부르는가 하면 공연이 끝난 뒤에는 환호와 박수를 보내고 엄지손가락까지 치켜세웠다.평소 배우로서 대중 앞에 서는 김유정이 빅뱅의 무대를 보며 여느 팬과 다름없는 모습을 보인 점이 눈길을 끌었다. 해당 게시물에는 빅뱅 멤버 지드래곤도 직접 '좋아요'를 누르며 김유정의 팬심에 화답했다.김유정은 현재 방송 중인 tvN 토·일 드라마 '100일의 거짓말'에 출연하고 있다. 일제강점기를 배경으로 한 해당 작품에서 소매치기 출신 밀정 이가경 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다. 올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 지난 20일 신곡 '기립(GiiiRIP)'을 발매했다. 현재 데뷔 20주년 기념 월드투어를 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr