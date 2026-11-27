설경구와 전도연이 제47회 청룡영화상에서 주연상을 수상했다. / 사진=텐아시아DB

설경구와 전도연이 '생일', '길복순'에서 호흡을 맞췄다. / 사진='생일' 예고편 캡처, 넷플릭스

설경구와 전도연이 '가능한 사랑'에서 각각 호석과 미옥을 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

'가능한 사랑'이 국내외 영화제에서 성과를 냈다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

설경구와 전도연은 서로에게 익숙하지만, 관객에게 같은 연기를 반복하지는 않았다. 영화 '생일'에서 아들을 잃은 부부로 가슴을 먹먹하게 했던 두 사람이 '가능한 사랑'(감독 이창동)에서는 해고 이후의 삶을 버티는 부부로 만났다. 25년간 쌓아온 호흡에 각기 다른 인물의 얼굴을 입힌 두 사람은 제47회 청룡영화상 남녀주연상을 나란히 거머쥐었다.'가능한 사랑'은 지난 25일 열린 제47회 청룡영화상에서 남녀주연상과 여우조연상, 각본상을 받아 4관왕에 올랐다. 설경구는 청룡영화상 최초로 남우주연상을 네 차례 받은 배우가 됐고, 전도연은 세 번째 여우주연상 트로피를 품에 안았다.두 사람의 인연은 2001년 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'(감독 박흥식)로 거슬러 올라간다. 이후 '생일'(감독 이종언), '길복순'(감독 변성현)을 거쳐 '가능한 사랑'까지 함께했다. 단편 '심장소리'(감독 이창동)와 전도연이 특별 출연한 '굿뉴스'(감독 변성현)를 포함하면 같은 작품에 이름을 올린 것은 여섯 번째다.함께한 횟수만큼 작품 속 관계도 다양했다. '나도 아내가 있었으면 좋겠다'에서는 서툰 마음을 주고받았고, '생일'에서는 세월호 참사로 아들을 잃은 부부의 슬픔을 표현했다. '길복순'에서는 청부살인업계의 스승과 제자로 만나 서로에게 칼을 겨눴다. 상대 배우는 같았지만 서로를 바라보는 감정은 작품마다 달랐다.'가능한 사랑'에서 두 사람은 해고노동자 부부 호석과 미옥을 연기했다. '생일'에서 아들을 잃은 부부의 슬픔을 표현했다면, 이번에는 생계가 흔들린 현실을 서로 다르게 견딘다. 설경구는 침묵과 표정으로 호석의 무력감을, 전도연은 힘든 일도 웃으며 이야기하고 노래하는 미옥의 생활력을 보여준다.그러면서도 집 앞 평상에 나란히 앉아 술을 마시고 달을 바라보는 장면에서는 오래 함께 살아온 부부처럼 자연스럽다. 각기 다른 인물의 성격을 살리면서도 함께하는 일상에는 어색함이 없다. 여러 작품에서 쌓은 호흡이 힘을 발휘하는 대목이다.앞선 인터뷰에서도 두 사람은 서로에 대한 신뢰를 나타냈다. 설경구는 전도연을 "말이 필요 없는 배우"라고 표현하며 앞으로도 함께 작업하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 전도연 역시 이번 작품에서 설경구의 또 다른 모습을 발견했다고 했다. 제작보고회에서는 오래 쌓아온 관계가 실제 부부 같은 호흡을 만드는 데 도움이 됐다고 설명했다.이창동 감독과의 재회도 빼놓을 수 없다. 설경구는 이 감독의 '박하사탕'으로, 전도연은 '밀양'으로 각각 청룡영화상 주연상을 받았다. 각자의 대표작을 함께 만든 감독과 이번에는 한 작품에서 만난 것이다.이 감독은 오래전부터 '가능한 사랑'의 주인공으로 두 사람을 구상해 왔다고 밝혔다. 과거와 비교해 두 배우의 연기가 한층 자유로워졌다는 평가도 내놨다. 두 배우가 쌓아온 경험과 감독의 신뢰가 호석과 미옥이라는 새로운 인물을 만드는 바탕이 됐다.'가능한 사랑'은 베니스국제영화제 심사위원대상에 이어 청룡영화상 4관왕에 올랐다. 제99회 미국 아카데미영화상 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로도 선정돼 오스카 레이스를 이어가고 있다.익숙한 배우 조합에는 이전 작품의 인상이 따라붙는다. 설경구와 전도연은 그 익숙함을 오래 살아온 부부의 자연스러운 호흡으로 살리면서도, 인물의 처지와 감정은 새롭게 채웠다. '생일'의 부부를 기억하는 관객에게 '가능한 사랑'의 호석과 미옥을 납득시킨 것. 두 사람이 다시 만날 이유는 연기로 설명됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr