원더독스가 셧아웃 승리에 도전한다./사진제공=MBC

원더독스가 셧아웃 승리에 도전한다./사진제공=MBC

‘필승 원더독스’가 시즌2 첫 해외 원정에서 첫 셧아웃 승리에 도전한다.오는 29일 오후 9시 10분 방송되는 MBC ‘신인감독 김연경2’ 8회에서는 시즌2 네 번째 경기로 베트남 프로 최강팀 ‘호아 쩟 득장 라오까이’(이하 라오까이)와 맞붙는 ‘필승 원더독스’(이하 원더독스)의 경기가 펼쳐진다.지난 방송에서 원더독스는 해외 원정 경기를 위해 베트남으로 떠났다. 상대는 2026시즌 베트남 리그 1위를 차지한 강팀 라오까이였다. 김연경 감독은 승리를 위해 철저한 전력 분석을 준비했고, 그 결과 1세트를 가져오며 분위기를 끌어올렸다. 그러나 원더독스의 기세에 눌린 라오까이가 195cm 장신 선수 카드를 꺼내 들면서 반격을 예고했다.1세트를 따낸 원더독스는 라오까이전에서 시즌2 첫 셧아웃 승리에 정조준한다. 앞서 슈지츠고와 흥국생명 핑크스파이더스전에서 모두 3대2 접전 끝에 승리했고, 포항시체육회전에서도 3대1로 어렵게 승리를 거둔 만큼 아직 셧아웃 승리는 경험하지 못한 상황이다. 이에 이호근 캐스터는 “아직 못 한 게 있다. 셧아웃 승리”라며 새로운 목표를 제시한다.김연경 감독의 믿음 속에 서서히 존재감을 뽐내고 있는 지민경이 라오까이의 집중 공략에 흔들린다. 라오까이는 지민경을 향해 집요하게 서브를 보내며 리시브를 흔들기 시작한다. 상대의 거듭된 공략에 원더독스의 수비에도 위기가 찾아온다. 흐름을 내줄 수 있는 상황에서 원더독스가 어떤 반격을 보여줄지 궁금증을 자아낸다.김연경 감독의 날카로운 분석과 예지력도 이번 경기의 관전 포인트다. 상대의 콤비 플레이를 미리 간파한 김연경 감독은 선수들에게 해당 공격 패턴을 경계하라고 지시하며 맞춤형 대응 전략을 세운다. 상대 작전에 휘말리지 않는 모습까지 포착되며 ‘베친자’ 김연경 감독의 경기 운영에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr