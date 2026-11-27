최성은이 '푸른길'에서 윤수경 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

최성은이 '푸른길'에서 윤수경 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최성은이 넷플릭스 시리즈 '푸른길'에서 정부 요원으로 변신했다. 한국어와 일본어를 오가는 연기부터 총격 액션까지 소화한 그는 국내외 시청자들의 호평을 받고 있다.최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체와 의문의 메시지를 단서로 국경을 넘어 반복되는 살인 사건을 추적하는 두 형사의 이야기를 그린 범죄 수사극이다.'푸른길'은 공개 3일 만에 230만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하며 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 7위에 올랐다. 한국을 비롯해 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르, 인도네시아 등 총 13개 국가 및 지역에서 TOP 10에 진입했다.최성은은 극 중 정부 요원 윤수경 역을 맡았다. 윤수경은 김석(손석구 분), 이노세(나가야마 에이타 분) 두 형사와는 다른 방식으로 사건에 접근하는 인물이다.윤수경은 첫 등장부터 이노세와 대립했다. 취조실에서 자신을 내사과 직원이라고 소개한 윤수경은 이노세의 약점을 언급하며 사건에서 손을 떼라고 경고했다. 이후 홍콩에서 이노세와 재회한 그는 두 형사보다 앞서 일본 공안과 협력해 사건을 추적해 온 것으로 밝혀졌다. 윤수경은 이노세와 손잡고 동아시아 마약 카르텔의 중심에 있는 서현태(정재영 분)를 쫓았다.최성은은 다소 거친 헤어스타일과 상대를 대하는 데 주저함이 없는 태도로 윤수경의 특징을 표현했다. 특히 상대의 반응을 살피거나 자신이 가진 정보를 이용해 압박하는 장면에서는 말의 속도와 어조에 변화를 줬다. 이노세와 서로를 경계하면서도 협력하는 과정에서는 쉽게 속내를 나타내지 않는 인물의 성격을 보여줬다.일본어 연기도 주목받았다. 최성은은 일본어 발음뿐만 아니라 현지 특유의 억양과 말투까지 소화했다. 일본 내사과 직원으로 처음 등장하는 장면에서 실제 일본인으로 착각했다는 시청자 반응도 나왔다. 이후 한국 요원이라는 정체가 밝혀진 뒤에는 한국어와 일본어를 오가며 연기했다. 국경을 넘나드는 작전에서는 총격 액션도 선보였다.작품 공개 이후 국내외 시청자들 사이에서는 최성은의 일본어 연기가 자연스럽다는 평가가 이어졌다. 국내 온라인 커뮤니티에서는 일본 배우인 줄 알았다거나 최성은의 기존 출연작을 봤음에도 그를 알아보지 못했다는 반응도 나왔다.최성은이 출연한 '푸른길'은 넷플릭스에서 전편 시청할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr