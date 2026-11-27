베스티 / 사진=베스티 공식 SNS

그룹 베스티(BESTie)의 '연애의 조건(Love Options)'이 발매 13년 만에 중국 주요 음원 차트 정상에 올랐다.27일 중국 음악 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직에 따르면 베스티(혜연, 유지, 다혜, 해령)가 2013년 10월 발매한 '연애의 조건'은 이날 '핫 송즈 차트(Hot Songs Chart·热歌榜)'에서 1위를 기록했다.QQ뮤직은 중국의 주요 음원 플랫폼 중 하나로, 핫 송즈 차트는 플랫폼 내 인기곡 순위를 보여주는 대표 차트다. 국내외 숏폼 콘텐츠를 중심으로 재조명된 '연애의 조건'이 중국에서도 인기를 얻고 있는 것으로 나타났다.최근 '연애의 조건'은 여러 국가의 음원 차트에서 성과를 내고 있다. 국내에서는 멜론 TOP100 5위까지 올랐으며 써클차트 2026년 47주 차 글로벌 K팝 차트에서 1위를 차지했다. 미국 빌보드 '글로벌 200(Global 200)'에는 145위로 진입했다.발매 당시에는 이 같은 성과를 거두지 못했던 '연애의 조건'이 13년이 지나 국내외 주요 음원 차트에 잇따라 이름을 올리고 있다. 미국 빌보드 차트 진입에 이어 중국 음원 차트에서도 1위를 기록하며 역주행 인기가 여러 국가로 확산하는 양상이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr