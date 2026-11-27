야노시호가 50억 도쿄집을 공개했다./사진제공=KBS

야노시호가 50억 도쿄집을 공개했다./사진제공=KBS

모델 야노시호가 50억 원대 도쿄 대저택과 집안 곳곳을 채운 명품 식기 및 고가 아이템들을 공개했다.지난 26일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 한국 방송 최초로 공개된 야노시호의 도쿄 자택 내부가 그려졌다. 도쿄 중심부에 위치한 이 집은 야노시호가 30년간 모델로 활동하며 모은 돈으로 마련한 50억 원 상당의 자택이다.해당 집은 넓은 현관을 지나면 갤러리를 연상케 하는 거실이 펼쳐졌다. 모던 내추럴 스타일로 꾸며진 내부는 세련된 디자인의 테이블과 곳곳에 배치된 식물이 어우러져 고급스러운 분위기를 자아냈다. 야노시호는 "명의는 내 명의지만 우리 집이다. 성훈 씨가 생활비를 주고 있다"고 설명했다.주방에서도 남다른 재력이 엿보였다. 야노시호는 "여기에 제 컬렉션이 있다"며 명품 브랜드 E사의 식기와 B사 접시 등을 소개했다. 그릇당 가격을 묻는 제작진에게 그는 "모른다. 친구들이 선물도 많이 해주고 오랫동안 모았다"며 "간단한 메뉴라도 좋은 접시에 담아 먹으면 대접받는 기분이 든다"고 말했다.침실 역시 값비싼 관리 용품들로 채워졌다. 야노시호는 3년째 사용 중이라는 수소 호흡기를 공개하며 가격대가 100만 엔(한화 약 850만 원)에 달한다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 또한 심신 안정을 위해 집안 곳곳에 크리스털과 싱잉볼, 허브 스틱을 배치했으며, 베개 밑에 두고 잔다는 운석 가루에 대해서는 "우주의 파동이 있다. 한 봉지에 2만 엔(약 17만 원)으로 엄청 비싸다"고 전했다.앞서 추성훈의 유튜브 채널을 통해 정돈되지 않은 집 상태가 공개돼 화제를 모았던 것과 달리 이날 집안은 깔끔하게 정돈된 모습이었다. 야노시호는 "청소했다. 남편 때문에 다들 오해하는데 지금은 괜찮다"고 해명했다. 이와 함께 수면의 질을 위해 단단한 매트리스와 서늘한 방을 선호하는 추성훈은 딸 추사랑의 방에서 자고, 자신은 딸과 함께 침실을 사용한다고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr