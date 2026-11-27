보라미유 / 사진=브리즈웨이브

보라미유 / 사진=브리즈웨이브

싱어송라이터 보라미유가 신생 음악 레이블 브리즈웨이브(BreezeWave)의 첫 소속 아티스트가 됐다.브리즈웨이브는 27일 보라미유와 전속계약을 체결했다고 발표했다. 소속사 측은 "고유의 음악적 색깔은 살리면서 음원과 공연, 방송, 영상 콘텐츠까지 활동 영역을 넓힐 수 있도록 전방위로 지원하겠다"고 밝혔다.브리즈웨이브는 지난 5월 설립된 음악 레이블로, 콘텐츠 제작과 아티스트 매니지먼트 사업을 병행한다. 보라미유를 첫 번째 아티스트로 영입했다.보라미유는 2018년 엠넷 '너의 목소리가 보여5'에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 '통화연결음', '행운을 부탁해', '있잖아', '사랑의 방식(type)' 등의 곡을 발표했으며 드라마 OST 가창과 유튜브 콘텐츠 제작 등 다양한 활동을 이어왔다.음원 발매뿐 아니라 오프라인 공연을 통해서도 활동을 지속해 왔다. 2019년부터 단독 콘서트를 개최했으며 대학 축제와 음악 페스티벌 등에도 꾸준히 출연했다.최근에는 시티팝 리메이크 프로젝트 '애프터글로우 서울(afterglow seoul)'에 참여했다. 지난 24일 이지혜의 '러브 미 러브 미(Love Me Love Me)'를 재해석한 음원을 발매했다.보라미유는 내년 초 신곡을 발표할 예정이다. 새 소속사와 함께 음악 활동은 물론 공연, 방송, 영상 콘텐츠 등으로 활동 영역을 넓힐 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr