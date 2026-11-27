뮤지컬 배우 이동연이 팬들에게 받은 손 편지를 개봉하지 않은 채 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸였다. / 사진=이동연 SNS

뮤지컬 배우 이동연이 팬들에게 받은 손 편지를 개봉하지 않은 채 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸였다. / 사진=이동연 SNS

뮤지컬 배우 이동연이 팬들에게 받은 손 편지를 개봉하지 않은 채 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸였다. 앞서 SNS에 편지 인증 사진까지 게재한 것으로 알려지면서 팬들의 비판이 이어지고 있다.최근 SNS에는 한 뮤지컬 배우가 팬들에게 받은 편지 다발이 분리수거장에서 발견됐다는 내용의 게시물이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 "분리수거하러 나갔다가 박스랑 종이 쓰레기 모아 두는 거에 OOO 배우님 하고 쓰여 있는 뮤지컬 배우의 편지 다발을 발견했거든. 안에 내용물도 다 있고 팬들이 써 준 편지더라"고 밝혔다. 이어 "오래된 편지 정리하는 것도 이해가 안 되는데 2026.11.07"이라며 "편지 주신 분들한테 이 스레드가 닿았으면 좋겠다"고 덧붙였다. 함께 공개한 사진에는 여러 장의 편지 봉투가 종이 상자에 담긴 모습이 찍혀 있었다.A씨는 해당 배우가 SNS에 올린 인증 사진과 분리수거장에서 발견한 편지 봉투가 일치한다고 주장했다. 일부 편지에는 봉인용 스티커도 그대로 붙어 있었다고 설명했다. 게시물에서 수신인의 이름은 가려져 있었으나 누리꾼들은 기존 SNS 게시물과 편지 봉투 등을 대조하며 해당 배우로 이동연을 지목했다. 이동연은 앞서 팬들에게 받은 편지들을 나란히 놓고 찍은 사진을 SNS에 게재한 바 있다. 당시 그는 "감사합니동"이라는 글을 덧붙이며 팬들에게 고마움을 표했다.그러나 인증 사진 속 편지와 분리수거장에서 발견된 편지가 동일하다는 주장이 나오면서 팬들의 실망감은 커졌다. 사진을 찍어 감사 인사를 전한 뒤 정작 편지는 읽지도 않고 버린 것 아니냐는 지적이다. 해당 의혹과 관련해 이동연은 별다른 입장을 밝히지 않은 상태다.1996년생인 이동연은 연세대학교 성악과를 졸업하고 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔했다. 이후 '백작', '트루스토리', '스톤', '아웃캐스트' 등 여러 작품에 출연하며 활동을 이어왔다. 현재 이동연은 내년 1월 17일까지 공연되는 뮤지컬 'V 에버 애프터'에 출연 중이다. 오는 12월 22일 개막하는 연극 '멘치카'에도 출연할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr