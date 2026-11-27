ILLIT Moka and Her Weverse Message / Web Capture

ILLIT Moka

걸그룹 아일릿(ILLIT)의 모카가 건강상의 이유로 활동을 중단한 지 약 5개월 만에 팀 활동 복귀를 예고했다.모카는 지난 27일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 글릿(팬덤명)에게 복귀 소식을 직접 전했다.모카는 "그동안 기다려준 글릿들 너무 감사드린다. 기다려주는 글릿, 그리고 저를 도와주신 모든 분들 덕분에 또다시 이렇게 인사를 드릴 수 있게 됐다"고 감사 인사를 전했다. 이어 "정말 기쁘다. 그동안 이날만 기다렸다"고 복귀 소감을 밝혔다.모카는 단계적으로 복귀에 나설 전망이다. 그는 "앞으로 조금씩이겠지만 멤버들과 함께 활동할 수 있도록 노력할 테니 천천히 기다려 주셨으면 좋겠다"고 말했다. 끝으로 모카는 "글릿이 항상 행복하고 좋은 일만 가득하길 바란다. 항상 고맙고 사랑한다"고 덧붙였다.모카의 이번 복귀 예고는 장기간 이어진 휴식기 끝에 나왔다. 그는 지난 4월 건강 문제로 활동을 중단한 뒤 5월 말 미니 4집 활동 마지막 주에 일시적으로 합류했으나, 6월 19일 소속사 빌리프랩의 공지를 통해 회복에 전념하기 위해 다시 모든 활동을 중단했다. 당시 소속사는 모카가 미니 4집 '마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)' 준비 과정부터 과도한 긴장과 불안 증세로 치료를 받아왔으며, 팬들을 만나고자 하는 본인의 의지가 강했음에도 충분한 휴식과 안정이 필요하다고 판단했다고 설명했다.모카의 공백기 동안 아일릿은 윤아, 민주, 원희, 이로하 4인 체제로 활동을 이어왔으며, 지난 10월 26일 발매한 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)' 활동 역시 모카 없이 진행됐다. 멤버들은 지난 15일 열린 '2026 멜론 뮤직 어워드(MMA)' 수상 소감에서도 모카를 언급하며 완전체 무대에 대한 바람을 내비쳤다.모카가 직접 복귀 의사를 밝히면서 아일릿의 5인 완전체 활동에 대한 기대감이 높아지고 있으나, 구체적인 복귀 무대나 전면 합류 시점은 아직 확정되지 않았다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr