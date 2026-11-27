뮤지컬 배우 남경주가 첫 공판에서 피감독자간음 혐의를 부인했다. / 사진=텐아시아DB

제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주 측이 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 혐의는 전면 부인해 눈길을 끌었다.27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 남경주의 피감독자간음 혐의 첫 공판이 열렸다. 국민참여재판으로 진행된 이날 공판에는 배심원 10명이 참석했다.이날 재판부는 "피고인은 피해자와 성관계를 시도한 사실 자체는 인정하고 있다"며 두 사람 사이의 보호·감독 관계 성립 여부와 위력 행사 여부, 실제 간음에 이르렀는지 등을 핵심 쟁점으로 짚었다.남경주 측 변호인은 "피고인은 이 사건 공소사실 전부를 부인하며 무죄를 주장한다"고 밝혔다. 성관계 시도 자체는 인정하지만 피감독자간음죄의 성립 요건을 충족하지 않는다는 주장했다.피감독자간음죄는 업무나 고용, 그 밖의 관계로 자신의 보호·감독을 받는 사람을 위계 또는 위력으로 간음한 경우 성립하는 범죄다. 이번 재판에서는 남경주와 A씨 사이에 실질적인 보호·감독 관계가 있었는지를 두고 검찰과 변호인 측이 맞섰다.검찰은 A씨가 남경주로부터 조교 업무를 제안받은 점과 남경주가 뮤지컬계에서 영향력을 가진 배우라는 점 등을 근거로 두 사람 사이에 사실상 보호·감독 관계가 성립한다고 주장했다.반면 남경주 측은 사건 당시 A씨가 더 이상 남경주의 수업을 들을 가능성이 없었고, 조교 업무 제안 역시 수락하지 않은 상태였다는 점을 강조했다.남경주 측은 자신의 사회적 지위를 이용해 위력을 행사하거나 간음하려는 고의도 없었다며 실제 간음에 이르지 않았다고도 주장했다. 변호인은 피감독자간음죄에 미수범 처벌 규정이 없다며 간음 행위가 완성됐다는 사실을 검찰이 입증해야 한다고 강조했다.변호인은 배심원단에 세 가지 판단 기준을 제시했다. 남경주와 A씨 사이에 실질적인 보호·감독 관계가 존재했는지, 남경주가 해당 관계에서 비롯된 위력을 행사했는지, 실제 간음에 이르렀는지 등이다.남경주는 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 제자 A씨를 성폭행한 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 검찰 수사 과정에서 남경주 측이 형사조정을 요청했으나 A씨 측이 합의를 거부하면서 성사되지 않았다.남경주 측은 지난 8월 열린 공판준비기일부터 A씨와의 실질적인 보호·감독 관계 성립 여부를 다투겠다는 입장을 밝혀왔다. 당시 국민참여재판을 신청했고 A씨 측이 반대했지만 재판부는 이를 받아들였다.남경주의 변론은 부장판사 출신인 법무법인 바른 이강호 변호사(사법연수원 33기)가 맡았다. 이 변호사는 이번 재판의 재판장인 엄기표 부장판사(사법연수원 31기)와 2018년 서울중앙지법에서 함께 근무한 이력이 있다. 당시 엄 부장판사는 형사4단독, 이 변호사는 형사18단독 판사로 각각 재직했다.오는 30일에는 A씨에 대한 증인신문과 남경주에 대한 피고인신문이 진행될 예정이다. 이후 검찰 구형과 피고인 측 최종변론, 배심원단의 평결 등을 거쳐 재판부가 1심 판결을 선고할 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr