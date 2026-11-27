임예진이 윤은혜와의 추억을 회상했다. / 사진='임예진아이씨' 유튜브 캡처

임예진이 윤은혜와의 추억을 회상했다. / 사진='임예진아이씨' 유튜브 캡처

배우 임예진이 드라마 '궁' 촬영 당시 윤은혜와의 추억을 회상했다.지난 26일 임예진의 유튜브 채널 '임예진아이씨'에는 '원조 주지훈 장모 등판! 67세 할머니의 재혼황후 리액션은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 임예진이 드라마 '재혼 황후'를 보면서 리액션하는 모습이 담겼다.임예진은 "옛날에는 조용히 봤는데 요새는 드라마 보면서 혼잣말 많이 한다"라며 털어놨다. 그는 궁궐 배경의 드라마를 보며 자연스럽게 2007년 MBC 드라마 '궁'을 떠올렸다. 당시 임예진은 세자빈 신채경(윤은혜 분)의 엄마 역할을 맡아 인상 깊은 연기를 펼쳤다.임예진은 "윤은혜가 너무 사랑스러운 아이였다"고 밝혔다. 이어 "세트 뒤로 데려가 가지고 춤춰보라고 했다"며 "그게 애미가 할 짓이냐"라고 스스로에게 말했다. 제작진이 갑질이 아니냐고 묻자 "갑질이 아닌 게 너무 친해지고 너무 사랑할 때 그랬다"고 해명했다. 그러면서 ""혹시 은혜가 나 고발하는 거 아니야?"라고 말해 웃음을 자아냈다.임예진은 당시 사위로 호흡을 맞췄던 주지훈을 향해서도 따뜻한 영상 편지를 남겼다. 그는 "주지훈이 그때 신인이었는데 늘 뒤에서 응원하고 있다. 이 녀석이 알고 있으려나 모르겠다"라고 언급했다. 이어 "지훈아 너무 보고 싶고 늘 너를 응원하고 있다"라며 '원조 장모'로서의 애정을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr