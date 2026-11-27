임찬규와 손새은이 12월 19일 결혼식을 올린다. / 사진=SNS

프로야구 LG 트윈스 투수 임찬규(34)와 프로골퍼 손새은(29)이 오는 12월 19일 결혼한다. 그룹 에이핑크를 탈퇴한 손나은은 손새은의 친언니로, 임찬규의 처형이 된다.27일 텐아시아 취재에 따르면 임찬규와 손새은은 이날 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 2022년 1월 열애 사실을 공개한 지 약 5년 만이다.두 사람은 지난해 10월에도 결혼설에 휩싸였다. 당시 같은 해 12월 12일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올린다는 보도가 나왔으나, 임찬규는 자신의 SNS를 통해 "올해 결혼한다는 소식은 사실이 아니며 정해지면 직접 알려드리겠다"고 밝혔다.지난달에는 혼인 여부에 관심이 쏠렸다. 손나은·손새은 자매가 지난달 17일 모친상을 당한 가운데 LG 트윈스 구단이 임찬규의 빙모상(장모상) 소식을 공식적으로 알리면서다. 당시 두 사람은 결혼과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.임찬규는 2022년 E채널 예능 '노는브로2'에서 손새은과 소개팅으로 만났다고 밝혔다. 이후 두 사람은 SNS에 함께한 일상을 공개하며 교제를 이어왔다.임찬규는 야구장 밖에서 남다른 예능감을 보여주기도 했다. 지난 1월 공개된 티빙 오리지널 예능 '야구기인 임찬규'는 임찬규가 단독 진행을 맡아 시즌 중 품어온 버킷리스트에 도전하는 프로그램이다. 임찬규는 토크와 게임은 물론, 육아와 걸그룹 매니저 체험 등 다양한 도전에 나서며 예능인으로서의 가능성을 보여줬다.1992년생인 임찬규는 2011년 LG 트윈스에 입단해 투수로 활약하고 있다. 임찬규보다 다섯 살 어린 손새은은 2017년 한국여자프로골프협회(KLPGA)에 입회했다. 2021년 tvN 예능 '골벤져스'에 출연했으며, 그룹 에이핑크 출신 배우 손나은의 친동생이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr