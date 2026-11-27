래퍼 서출구가 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3') 종영 이후 불거진 재재 무시 논란에 입을 열었다. / 사진=넷플릭스 제공

래퍼 서출구가 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3') 종영 이후 불거진 재재 무시 논란에 입을 열었다.서출구는 27일 자신의 SNS에 "'데블스 플랜' 결승날 했던 유배지의 왕 드립은 그저 원영이 형과 유배지 최후의 매치만 직접 겪어봤던 제 입장에서만 했던 말입니다"라고 밝혔다.이어 "유배지에서 있었던 일들이나 역사, 컨텐츠를 거의 모르는 상태에서 했던 말이에요! 저도 나중에 방송으로 확인했었답니다"라며 "그 뒤 리뷰 때 말했던 것은 결승 당일날 왜 그런 말을 했었는 지에 대해서 복기하는 식으로 말했던 것 뿐이에요"라고 설명했다. 그러면서 "유배지의 왕은 너무나도 당연히 재재 누나가 맞습니다"라고 덧붙였다.논란의 발단은 지난 24일 공개된 '데블스 플랜3' 최종회였다. 당시 결승전을 앞두고 한자리에 모인 출연진 가운데 서출구는 정원영을 향해 "여긴 유배지의 왕"이라고 말했다. 이에 재재가 "유배지의 왕은 저죠"라고 반박했으나 서출구는 정원영을 두고 "유배지 셔터 내리고 오신 분"이라고 재차 치켜세웠다. 재재는 "셔터는 내렸지만, 내가 거기서 3박을 했다"고 응수했다.방송 이후 일부 시청자들은 서출구가 재재의 활약을 지나치게 간과했다고 지적했다. 재재는 유배지에서 여러 차례 생존 경쟁을 치른 것은 물론, 참가자 중 유일하게 '신의 시험'을 통과하며 본 게임에 복귀한 인물이다.지난 26일 공개된 '데블스 플랜3' 리뷰 영상에서도 해당 발언이 다시 언급됐다. 재재와 스텔라장은 서출구를 향해 "어딜 감히. 유배지 3박 한 사람이 여기 있는데"라고 농담을 건넸다. 최종 우승자인 현경렬 역시 "누가 봐도 재재님"이라며 재재의 손을 들어줬다.한편 '데블스 플랜3'는 지난 24일 최종회를 공개하며 막을 내렸다. 현경렬이 두뇌 서바이벌 최강자로 꼽히던 장동민을 꺾고 최종 우승을 차지해 상금 2억원의 주인공이 됐다.안녕하십니까 여러분데플 결승날 했던 유배지의 왕 드립은 그저 원영이형과 유배지 최후의 매치만 직접 겪어봤던 제 입장에서만 했던 말입니다유배지에서 있었던 일들이나 역사, 컨텐츠를 거의 모르는 상태에서 했던 말이에요! 저도 나중에 방송으로 확인했었답니다그뒤 리뷰때 말했던 것은 결승 당일날 왜 그런 말을 했었는지에 대해서 복기하는 식으로 말했던 것 뿐이에요!유배지의 왕은 너무나도 당연히 재재누나가 맞습니다김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr