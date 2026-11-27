행위예술가 겸 방송인 낸시랭이 음주운전 혐의를 받는 중에서도 미소를 보이고 있다. / 사진=낸시랭 SNS

사진=낸시랭 SNS

행위예술가 겸 방송인 낸시랭이 음주운전 혐의로 불구속 송치된 가운데, 호화로운 일상이 주목받고 있다.낸시랭은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 아침 일찍 제주에 도착해 비즈니스 리더들과 새로운 예술 협업 기회를 탐구하기 위한 흥미진진한 회의를 가졌습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 낸시랭이 금빛 장식으로 가득한 천장과 고급 소파 등이 배치된 공간에서 여유로운 시간을 만끽하고 있는 모습. 그는 "의미 있는 대화, 창의적인 아이디어, 그리고 흥미진진한 새로운 시작을 기대한다"면서 "멋지고 성공적인 여행이 되기를 기원한다. 앙!"이라고 덧붙였다.이러한 낸시랭의 근황은 그가 현재 음주운전 혐의로 입건된 상황이라는 점에서 눈길을 끌었다.낸시랭은 지난 9월 8일 오전 3시 45분께 서울 강남구 강남대로 일대에서 술을 마신 채 운전한 혐의를 받는다. 당시 신고를 받고 현장에 출동한 경찰이 음주 측정을 실시한 결과 낸시랭의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상이었다. 별도의 인명 및 재산 피해는 발생하지 않았다.낸시랭은 샴페인 두세 잔을 마신 사실은 인정하면서도 면허가 취소될 정도의 음주 상태는 아니었다는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.경찰은 음주운전 적발 한 달여 만인 지난달 16일 낸시랭을 소환해 조사했다. 이후 혐의가 인정된다고 판단, 27일 서울 강남경찰서는 낸시랭을 지난 25일 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다.한편 낸시랭은 1976년생으로 올해 51세다. 홍익대학교에서 서양화과를 전공한 그는 지난 9월 2일부터 30일까지 강남구 압구정에 위치한 갤러리에서 관객들에게 자신의 작품들을 선보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr