'라이어' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'라이어' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'라이어'에서 사망한 유연석이 죽기 직전 서현진을 찾아갔던 것으로 밝혀졌다.지난 21일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 8회에서는 강지선(서현진 분)과 진실 공방을 벌여온 민준호(유연석 분)가 사망한 채 발견됐다. 총 12부작인 드라마에서 남자 주인공이 8회 만에 사망하는 파격적인 전개로 시청자들에게 충격을 안겼다.27일 '라이어' 제작진은 9, 10회 방송을 앞두고 민준호가 사망하기 전 행적이 담긴 사진을 공개했다.공개된 사진 속 민준호는 어두운 밤 심각한 표정으로 생각에 잠겨 있다. 또 다른 사진에서는 검은색 옷과 모자로 정체를 숨긴 채 다급하게 어딘가로 향하고 있다.민준호의 발길이 닿은 곳은 강지선의 집으로 추정된다. 대문을 열고 들어선 민준호는 현관 쪽을 응시하고 있어 긴장감을 자아낸다.앞서 민준호는 자신의 범행이 발각되지 않을 것이라는 자신감에 경찰 이화영(옥자연 분)에게까지 악행을 저질렀다. 그러나 강지선이 그의 범행을 입증할 증거를 확보해 경찰에 제출하면서 상황이 뒤바뀌었다. 궁지에 몰린 민준호가 사망하기 전 강지선을 찾아간 이유가 무엇일지 궁금증을 자아낸다.제작진은 "9회와 10회는 민준호가 죽던 날 밤을 전후로 강지선을 비롯한 관련 인물들에게 벌어진 사건을 집요하게 따라간다. 이 과정에서 누구도 쉽게 예상하지 못했던 충격적인 진실이 드러날 것"이라고 전했다. 이어 "민준호가 죽기 전 강지선을 찾아간 이유, 결국 마주한 민준호와 강지선의 피할 수 없는 대립 등. 상상을 초월하는 '라이어'의 이야기에 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.'라이어' 9회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr