가수 태민 / 사진 제공=갤럭시코퍼레이션

가수 태민이 내년 아시아와 오세아니아로 월드투어를 확대한다.태민은 지난 26일 공식 SNS를 통해 '2026-27 TAEMIN WORLD TOUR '(리미널)의 추가 공연 일정을 공개했다.공개된 일정에 따르면 태민은 내년 1월 23일 싱가포르를 시작으로 30일 마카오, 2월 9일 타이베이에서 공연한다. 이어 호주로 건너가 2월 26일 멜버른, 28일 시드니에서 현지 팬들과 만난다. 3월 20일에는 태국 방콕, 27일에는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 공연을 개최한다.이번에 발표된 7개 도시 외 추가 공연 지역과 각 공연의 티켓 예매 일정은 추후 태민의 공식 SNS를 통해 안내된다.태민은 지난 9월 서울 잠실실내체육관에서 월드투어의 막을 올렸다. 이후 중남미를 거쳐 현재 유럽 투어를 진행 중이다. 프랑스 파리, 독일 베를린과 프랑크푸르트, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담에서 공연을 마쳤다.올해 남은 공연 일정은 27일(현지시간) 튀르키예 이스탄불, 29일 폴란드 우치, 12월 1일 핀란드 헬싱키, 3일 스페인 마드리드, 6일 카자흐스탄 알마티, 9일 조지아 트빌리시다.소속사 갤럭시코퍼레이션은 미주와 중남미에 이어 유럽 투어도 순조롭게 진행되고 있다며 내년 아시아 및 오세아니아에서도 공연을 통해 현지 팬들과 만남을 이어갈 계획이라고 밝혔다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr