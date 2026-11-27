고민영과 이주휘가 여행을 즐기고 있다. / 사진=이주휘 SNS

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'환승연애' 시즌1에 출연했던 이주휘와 고민영이 부부가 된다.지난 26일 연애 프로그램 '환승연애' 시즌2 출신 정규민의 유튜브 채널 '규민 JAYQ'에는 '어느새 결혼을 이야기하는 나이가 됐다'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상 속에서 정규민은 '하트페어링' 출신 안지민과 '환승연애' 시즌1에 출연했던 이주휘와 만났다.안지민은 "결혼 2주 남았어"라며 이주휘의 근황을 전했다. 정규민은 "사람들이 '이 사람이랑 결혼할 것 같다'라는 생각이 바로 드는 경우가 있다고 하던데"라며 이주휘에게 경험담을 물었다. 그러자 이주휘는 "솔직히 없었다"며 "우리는 정말 서로 결혼할 줄 몰랐다. 만나다 보니까 장점이 단점을 보완해줄 때가 오는데 그때가 결정적인 계기였다"고 설명했다.이주휘는 결혼을 앞두고 "오히려 마음이 편하다"며 개운한 심경을 전했다. 그는 "결혼한다고 생각하니까 이성과 관련된 스트레스가 전혀 없다"며 장점을 언급했다.앞서 이주휘와 고민영은 2021년 티빙 '환승연애' 시즌1에서 전 연인 사이로 출연했다. 이주휘는 다른 여성 출연자와 새로운 관계를 탐색하면서도 고민영과의 과거를 완전히 정리하지 못한 모습을 보여왔다. 고민영 역시 새로운 사람에게 호감을 표현하기도 했지만, 이주휘와 함께했던 시간과 감정을 계속 돌아봤다.두 사람은 최종적으로 재결합을 선택했고 실제로 방송이 끝난 후 약 5년간 연애를 이어가다 오는 5일 백년가약을 맺게 됐다. 이주휘는 1994년생으로 올해 33세, 고민영은 1997년생으로 올해 30세다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr