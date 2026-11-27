가수 성시경이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

쌈디가 '더 시즌즈'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 사이먼 도미닉(쌈디)이 성시경과의 술자리 이후 응급실에 실려 갔던 일화를 공개한다. 또 다른 술자리에서는 성시경에게 절교 선언까지 들었다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.27일 방송되는 KBS2 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'(이하 '더 시즌즈')에는 사이먼 도미닉, 신용재, 웬디, 홍이삭이 출연한다.이날 듀엣 코너 '두 사람'의 33번째 게스트로 등장한 사이먼 도미닉은 성시경과의 남다른 인연을 공개한다. 과거 성시경과 첫 술자리를 가진 뒤 응급실에 실려 갔다는 그는 이후 또 한 번의 술자리를 계기로 절교 선언까지 들었다고 털어놓는다. 사이먼 도미닉은 당시 심경에 대해 "이별당한 느낌"이었다고 고백한다.사이먼 도미닉은 8년 만에 발매한 정규앨범 수록곡을 방송용으로 재구성해 선보인다. 랩뿐만 아니라 가창력으로도 성시경을 놀라게 했다는 후문이다. 두 사람은 부활의 '사랑할수록'을 함께 부르며 듀엣 무대를 꾸민다.신용재는 한때 목 상태가 예전 같지 않아 어려움을 겪었던 사연과 무대에 오르기 전 긴장을 다스리는 자신만의 방법을 공개한다. 웬디는 성시경의 콘서트 티켓을 직접 예매해 부모님과 관람했던 일화부터 캐나다 유학 시절 오디션에 합격한 사연까지 전한다.홍이삭은 미혼인 발라드 가수 선배들을 언급하며 자신의 미래에 대한 걱정을 털어놓는다. 이에 성시경은 "내가 결혼하기 전에 결혼하기만 해라"라고 응수해 웃음을 자아낸다.'더 시즌즈'는 이날 오후 9시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr