가수 존박이 그룹 에픽하이 멤버 투컷을 겨냥한 디스곡을 기습 공개했다. / 사진=투컷 SNS 캡처, 텐아시아DB

가수 존박이 그룹 에픽하이 멤버 투컷을 겨냥한 디스곡을 기습 공개했다. / 사진제공=유튜브 채널 '존이냐박이냐' 캡처

가수 존박이 그룹 에픽하이 멤버 투컷을 겨냥한 디스곡을 기습 공개했다. / 사진제공=유튜브 채널 '존이냐박이냐' 캡처

가수 존박이 그룹 에픽하이 멤버 투컷을 겨냥한 디스곡을 기습 공개했다.존박은 지난 25일 공식 유튜브 채널 '존이냐박이냐'를 통해 디스곡 제작 비하인드를 담은 '투컷 디스곡 작업기'와 음원 영상 'To. 투컷 (Tukutz)'을 잇달아 선보였다. 최근 래퍼 비프리에게 힙합 수업을 받으며 래퍼에 도전해 온 존박은 이번 콘텐츠를 통해 디스곡 제작에 나섰다.제작진의 제안으로 평소 친분이 두텁지 않은 투컷을 디스 대상으로 삼게 된 존박은 "PD가 시켜서 하는 거다. 정식 형님께 미리 사과드린다"며 난처한 기색을 보였다. 이후 투컷의 주변 인물들에게 연락하며 가사에 활용할 소재를 수집했다.에픽하이 멤버 타블로는 같은 팀 멤버를 겨냥한 디스곡 제작 소식에 반가움을 표하며 적극적으로 제보에 나섰다. 그는 투컷이 은(Silver)을 고점에 매수한 뒤 30% 하락을 겪은 일화부터 "투컷이 들어오면 파티가 끝날 시간"이라는 농담까지 전했다. 투컷의 신체 비율을 언급하는가 하면 "삐끼삐끼 스크래치와 코드 쿤스트를 언급하면 가장 긁힐 것"이라며 디스곡에 활용할 만한 소재를 제공하기도 했다.'쇼미더머니' 심사위원 출신인 크러쉬도 과거 투컷과 '투컷적 사고'를 작업했던 당시를 떠올렸다. 그는 "오토튠을 너무 세게 걸어 무슨 말인지 알아듣지 못했다. 래퍼로서 하드웨어는 10점 만점에 2점"이라고 평가했다. 다비치 강민경 역시 "되게 잘 긁히는 사람이며 세상을 삐딱하게 보는 늙은 꼰대(늙크크)의 전형이지만 그래도 속은 따뜻하다"고 말해 웃음을 자아냈다.존박은 지인들의 제보와 싱어송라이터 곽진언의 보컬 디렉팅을 바탕으로 'To. 투컷 (Tukutz)'을 완성했다. 붐뱁 비트에 특유의 중저음 목소리를 얹어 기존 발라드 음악과는 다른 스타일을 선보였다.음원에는 "자칭 MC 페이크 이름은 김정식 / 형 랩은 멸종 위기 불가능해 번식", "혼자 버튼과의 사투 삐끼삐끼 / 그게 유일한 라이브", "세월의 어퍼컷 그대로 맞았네", "상체만 보면 레전드 하킴 올라주완" 등 타블로가 제보한 내용을 활용한 가사가 담겼다.곡의 마지막에는 "나의 롤모델, 진정한 아티스트… 그 이름은 바로 코드 쿤스트!"라고 외치며 타블로의 조언을 반영했다. 녹음을 마친 존박은 "정식 형님, 제발 맞디스곡 하나만 내주십시오"라며 투컷에게 응답을 요청했다. 발라드에 이어 힙합까지 도전한 존박이 디스곡을 공개한 가운데 투컷이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr