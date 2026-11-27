뮤지컬 배우 남경주는 제자를 성폭행한 혐의로 재판을 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주(63)의 국민참여재판 첫날, 검찰이 그의 화려한 경력과 제자들을 향한 애정이 담긴 과거 영상을 법정에서 재생했다. 검찰은 남경주의 뮤지컬계 영향력을 강조하며 피해를 주장하는 제자와의 실질적인 보호·감독 관계를 입증하는 데 주력했다. 남경주는 굳은 표정으로 영상을 지켜봤다.27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 남경주의 피감독자간음 혐의 첫 공판이 열렸다. 국민참여재판으로 진행된 이날 재판에는 배심원 10명이 참석했다.양복 차림으로 법정에 출석한 남경주는 무거운 표정으로 피고인석에 앉았다. 재판부는 남경주에게 진술거부권을 고지한 뒤 인적 사항을 확인하는 인정신문을 진행했다.이번 재판의 핵심 쟁점은 남경주와 피해를 주장하는 A씨 사이에 실질적인 보호·감독 관계가 성립했는지 여부다. 남경주는 뮤지컬 배우이자 대학에서 학생들을 가르친 교수였고, A씨는 그의 지도를 받던 제자였다. 검찰은 남경주의 직업적 지위와 뮤지컬계 영향력 등을 토대로 두 사람의 관계를 입증하겠다는 입장이다.검찰은 이 과정에서 남경주가 과거 출연한 프로그램 '이야기를 담다'의 영상을 약 2분간 재생했다. 영상 속 남경주는 "작품 수만 60작품 이상이다", "뮤지컬 대중화 당시 인기를 많이 얻었다"며 자신의 이력을 소개했다. 홍익대학교 부교수로 재직 중이라는 사실을 언급하며 제자들을 향한 애정을 표현하기도 했다.검찰은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 남경주의 영향력을 설명하기도 했다. 구글 제미나이에 국내에서 가장 영향력 있는 남성 뮤지컬 배우를 묻자 남경주가 가장 먼저 언급됐으며, 챗GPT 역시 뮤지컬 캐스팅에 영향력을 미칠 수 있는 남성 배우로 남경주를 첫 번째로 꼽았다는 것이다.다만 AI의 답변만으로 남경주의 실제 영향력이나 A씨와의 보호·감독 관계가 입증되는 것은 아니다. 검찰이 제시한 남경주의 경력과 지위가 A씨와의 관계에서 실질적으로 어떤 영향을 미쳤는지는 다른 증거들과 함께 판단해야 할 부분이다.피감독자간음죄는 업무나 고용, 그 밖의 관계로 인해 자신의 보호·감독을 받는 사람에 대해 위계 또는 위력으로 간음한 경우 성립할 수 있다. 직접적인 고용 관계가 없더라도 사실상의 보호·감독 관계가 인정될 수 있는 만큼, 남경주가 뮤지컬계에서 쌓아온 지위와 영향력이 A씨와의 관계에서 어떻게 작용했는지가 쟁점이 될 전망이다.검찰은 이 밖에도 수사 과정에서 다수의 자료를 확보했다며 주요 내용을 추려 향후 재판에서 확인하겠다고 밝혔다.남경주는 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 제자 A씨를 성폭행한 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 검찰 수사 과정에서 남경주 측이 형사조정을 요청했으나 A씨 측의 거부로 합의는 성사되지 않았다.남경주 측은 지난 8월 열린 공판준비기일에서 뮤지컬계에서의 영향력은 막연하고 추상적이라며 A씨와의 실질적인 보호·감독 관계 성립 여부를 다투겠다는 입장을 밝혔다. 당시 남경주 측은 해당 쟁점에 대해 배심원의 판단을 받고 싶다며 국민참여재판을 신청했다.피해자 측은 국민참여재판 과정에서 사생활 노출과 2차 피해 가능성 등을 우려해 이를 반대했다. 그러나 재판부는 남경주 측의 신청을 받아들여 이날과 오는 30일 이틀에 걸쳐 국민참여재판을 진행하기로 했다.남경주의 변론은 부장판사 출신인 법무법인 바른 이강호 변호사(사법연수원 33기)가 맡았다. 이 변호사는 이번 재판의 재판장인 엄기표 부장판사(사법연수원 31기)와 2018년 서울중앙지법에서 함께 근무한 이력이 있다. 당시 엄 부장판사는 형사4단독, 이 변호사는 형사18단독 판사로 각각 재직했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr