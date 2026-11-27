미성숙 부부가 중복 출연 논란에 휩싸였다. / 사진='이혼숙려캠프' 방송 캡처

사진='개와 늑대들의 시간' 방송 캡처

JTBC '이혼숙려캠프'에 출연한 26기 '미성숙 부부'가 약 6개월 전 채널A '개와 늑대의 시간2'에 출연했던 '송파 히죽이네' 부부와 동일 인물이라는 의혹이 제기되면서 중복 출연 논란이 불거졌다.지난 26일 방송된 '이혼숙려캠프' 110회에서는 26세 동갑내기 부부의 가사조사와 심층 상담이 공개됐다. 아내는 혼인신고 3개월 만에 가출해 SNS로 만난 남성과 두 달간 동거했다고 고백했고, 남편 역시 아내의 친구에게 사귀자고 고백하고 입맞춤까지 했던 과거가 드러났다.경제관념도 도마 위에 올랐다. 아내는 남편이 준 생활비 10만 원을 하루 만에 모두 썼으며, 남편은 월세가 밀린 상황에서도 오토바이 개조에 700만 원 이상을 지출한 것으로 밝혀졌다.논란은 두 사람의 과거 방송 이력으로도 이어졌다. 이들은 지난 5월 채널A '개와 늑대의 시간2'에 '송파 히죽이네'라는 이름으로 출연한 부부와 동일 인물이라는 의혹을 받고 있다. 당시 이들은 반려견 4마리와 반려묘 2마리를 키우면서도 기본적인 먹이와 물 관리, 위생 관리를 제대로 하지 않아 논란이 됐다.강형욱 훈련사의 솔루션에도 반려견 3마리가 사실상 방치된 상태로 발견됐고, 결국 동물보호단체까지 개입했다. 보호자는 프로그램 최초로 반려견 3마리에 대한 소유권 포기 각서를 작성했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr