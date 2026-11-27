그룹 트와이스 정연과 몬스타엑스 주헌이 해외여행을 통해 서로의 새로운 면모를 발견했다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스 정연과 몬스타엑스 주헌이 해외여행을 통해 서로의 새로운 면모를 발견했다고 밝혔다. / 사진제공=tvN

그룹 트와이스 정연과 몬스타엑스 주헌이 해외여행을 통해 서로의 새로운 면모를 발견했다고 밝혔다.26일 서울 구로구 신도림 더링크호텔 링크홀에서 tvN 새 예능 프로그램 '그냥사람친구' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 신건준 PD와 김수경 작가를 비롯해 배우 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 주헌, 정연이 참석했다. 진행은 방송인 박경림이 맡았다.'그냥사람친구'는 20년 지기 이서진과 한지민, 55년 지기 김용건과 박정수, 십년지기 주헌과 정연이 도합 85년의 우정을 기념하기 위해 여행을 떠나는 프로그램이다.2015년 나란히 데뷔한 주헌과 정연은 이번 여행에서 막내이자 짐꾼 역할을 맡았다. 주헌은 "몬스타엑스와 트와이스는 데뷔 동기인데 우리 직업 자체가 아이돌이다 보니까 서로 대화할 기회가 많지 않았다"며 "이번 여행을 하면서 정연이가 되게 속 깊은 친구라는 걸 느꼈다"고 말했다.주헌은 정연의 운전 실력에 감탄했다고 밝혔다. 그는 "다들 내가 운전을 잘한다고 생각하는데 나는 장롱면허다. 정연이가 운전을 기가 막히게 하더라. 멋지다고 생각했다"고 칭찬했다. 정연은 "장롱면허인지 처음 알았다. 당황스럽기도 했지만 주헌 오빠가 영어를 잘하더라"며 "말하는 거나 읽는 거를 담당해서 멋있게 느껴졌다"고 화답했다.두 사람은 여행 스타일에서도 공통점을 발견했다. 정연은 "오빠도 계획형이고 나도 계획형이다. 서로 계획하는 것들은 정말 잘 맞았다"며 "계획한 대로 해보려고 노력했지만 그게 잘 안되긴 했다. 그래도 재밌게 다치지 않고 여행을 마쳤다"고 설명했다. 여행 과정에서 의견 충돌도 있었다고. 주헌은 정연과 여행 계획을 세우면서 여러 차례 부딪혔다면서도 여섯 명의 출연진이 모두 모였을 때는 오히려 다툼이 없는 느낌을 받았다고 전했다.정연은 트와이스에서와 달리 막내로 여행에 참여한 소감도 밝혔다. 그는 "팀에서는 언니이긴 하지만 집안에서는 막내라서 더욱더 편했다. 내가 막내인 게 편했다"며 "애교도 많이 부리고 좀 더 편하게 여행을 다녔다"고 이야기했다.정연은 1996년생, 주헌은 1994년생으로 두 사람은 두 살 차이다. 같은 해 데뷔해 가요계에서 활동해 온 이들이 이번 예능을 통해 보여줄 호흡에도 관심이 쏠린다. 여섯 출연진의 첫 번째 여행지는 네덜란드 암스테르담이다. 벨기에 브뤼셀과 프랑스 파리도 여행지로 언급된 가운데 구체적인 여정은 방송을 통해 공개될 예정이다.'그냥사람친구'는 27일 오후 8시 35분 tvN에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr