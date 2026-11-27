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SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'

배우 이서진과 김광규가 블랙핑크 지수를 만나 프로그램 최초로 야간 근무에 돌입한다.27일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 블랙핑크 지수가 새로운 스타로 출격한다.지난해부터 블랙핑크를 향해 꾸준히 러브콜을 보내온 김광규는 마침내 소원을 이루게 됐다. K팝 여성 솔로 아티스트 최초로 밀리언셀러를 달성한 지수의 등장에 이서진 역시 “프로그램 질이 올라갔어”라며 환한 미소를 지었다. 이서진은 과거 미국 LA에서 지수와 두 차례 만났던 인연도 공개한다.이날 두 사람은 지수의 신곡 'Addicted' 음악방송 사전 녹화 일정에 동행한다. 새벽까지 이어지는 스케줄에 프로그램 최초로 야간 근무에 나선 이들은 그동안 쌓아온 음악방송 수발 경험을 십분 발휘해 지수의 감탄을 자아낸다.지수는 앞선 무대에서 팬들의 응원 소리가 작았다며 두 사람에게 응원법 연습 지도까지 요청한다. 이에 호랑이 조교로 변신한 '비서진'은 급기야 팬들을 향해 “팬클럽 자를 거니까 똑바로 해”라고 말해 웃음을 자아낸다.최근 온라인상에서 화제를 모은 지수의 '라우럴' 밈 탄생 비화도 공개된다. 각종 방송과 시상식에서 패러디되며 인기를 끈 해당 장면의 숨은 공신이 이서진과 김광규였다는 것.데뷔 무대부터 '인기가요' MC 활동까지 남다른 추억이 깃든 등촌 SBS를 찾은 지수는 오랜 친분이 있는 편집 감독과 재회한다. 당시 '라우럴' 장면의 방송 여부를 고민하던 감독은 두 사람에게 의견을 구했다. 지수마저 “이런 장면을 넣은 적이 있냐”며 당황한 가운데 글로벌 밈의 탄생을 이끈 '비서진'의 결정적인 한마디가 무엇이었을지 궁금증을 높인다.지수를 만나 어느 때보다 의욕적인 모습을 보인 이서진과 김광규의 수발기는 27일 오후 11시 10분 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr