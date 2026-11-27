던, 김대호가 서로의 매력에 빠져든다./사진제공=MBC

던이 김대호 매력에 빠져든다./사진제공=MBC

이장우의 결혼으로 인한 하차로 ‘호장기’(김대호·이장우·기안84)' 라인이 해체된 가운데, 김대호(42)가 던(32)의 매력에 제대로 빠져든다. 김대호와 사랑에 빠진 던과, 던에게서 10년 전 자신의 모습을 발견한 김대호가 어떤 시간을 보냈을지 주목된다.27일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 김대호가 던의 집에 처음 방문하는 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 던이 김대호를 집에 초대한 현장이 담겼다. 함께 숲속 모험을 마치고 던의 집에 도착한 김대호는 자신의 로망하우스와 같은 듯 다른 ‘던 하우스’의 모습에 눈을 떼지 못한다. 던의 집에서도 김대호는 숲속 모험의 열정을 뽐낸다.김대호는 던의 집 앞에 감이 가득 열린 감나무를 발견하고, 던과 함께 2인 1조로 감 따기에 나선다. 이들은 예상 밖의 ‘대던 형제’ 호흡을 자랑해 무지개 회원들을 놀라게 한다.던은 김대호에게 ‘던 하우스’에 숨겨진 미지의 공간을 오픈한다. 김대호의 취향을 단번에 사로잡은 공간은 어떤 곳일지 궁금증을 끌어올린다. 특히 두 사람은 그곳에서 꽃게 코스 요리를 즐기며 점점 더 닮아가는 모습을 보인다.공개된 사진 속 데칼코마니처럼 서로를 바라보며 웃는 김대호와 던의 모습이 포착됐다. 던은 “사랑에 빠질 것 같아”라며 김대호에게 빠져들고, 김대호는 “거울 속 나를 보는 것 같아”라며 던에게 성공적으로 ‘도킹’한 반응까지 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr