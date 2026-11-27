웨이브 새 BL(Boys Love) 드라마 '동절기'가 첫 회부터 남성 간의 기습 키스와 수위 높은 대사로 파격적인 전개를 펼쳤다. / 사진 출처: 웨이브 ‘동절기’ 방송 화면 캡처

웨이브 새 BL(Boys Love) 드라마 '동절기'가 첫 회부터 남성 간의 기습 키스와 수위 높은 대사로 파격적인 전개를 펼쳤다. / 사진 출처: 웨이브 ‘동절기’ 방송 화면 캡처

웨이브 새 BL(Boys Love) 드라마 '동절기'가 첫 회부터 남성 간의 기습 키스와 수위 높은 대사로 파격적인 전개를 펼쳤다. / 사진 출처: 웨이브 ‘동절기’ 방송 화면 캡처

웨이브 새 BL(Boys Love) 드라마 '동절기'가 첫 회부터 남성 간의 기습 키스와 수위 높은 대사로 파격적인 전개를 펼쳤다.27일 공개된 '동절기' 1, 2화에서는 9년 만에 재회한 구승혁(이동건 분)과 권이현(임영민 분)의 이야기가 그려졌다.권이현이 일하는 클럽에 새 실장으로 부임한 구승혁은 "우리 오랜만에 만났는데 이대로 헤어지긴 아쉽더라고"라며 권이현에게 접근했다. 9년 전 같은 학교에 다녔던 두 사람은 과거의 상처를 안은 채 재회했다.클럽 내부 자료를 빼돌린 직원을 찾는 과정에서 권이현의 지갑이 발견되면서 갈등이 불거졌다. 구승혁은 직원들 앞에서 권이현에게 모욕감을 주려 했으나 권이현은 오히려 구승혁에게 기습 키스를 했다. 이후 구진혁이 권이현에게 관심을 보이자 구승혁은 권이현을 해고하고 그를 감시하라고 지시했다.일자리를 잃은 권이현은 설상가상으로 아버지가 간암에 걸렸다는 소식을 접했다. 병원비가 필요했던 그는 구승혁을 찾아가 퇴직금을 요구했다. 구승혁은 돈이 필요하면 자신에게 도움을 요청하라며 권이현을 압박했다. 결국 권이현이 도움을 청하자 구승혁은 돈을 빌려주는 대신 자신과 한 가지 일을 함께하자는 조건을 내걸었다.차용증까지 작성해 병원비를 마련한 권이현은 아버지를 찾아갔으나 자신을 아들로 인정하지 않는 아버지의 냉대에 상처받았다.극 말미에는 과거 직장 동료에게 위협당하는 권이현을 구승혁이 구해줬다. 구승혁이 제대로 저항하지 않는 권이현에게 답답함을 드러내자 권이현은 "그냥 너도 나랑 잘래?"라고 말했다.이로밀 작가의 동명 웹소설을 원작으로 한 '동절기'는 9년 만에 재회한 두 남자의 애증 관계를 그린 로맨스 드라마다. 매주 금요일 자정 웨이브에서 2회씩 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr