투모로우바이투게더 /사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)가 22번째 억대 스트리밍 곡을 보유하게 됐다. 타이틀곡이 아닌 수록곡으로 거둔 성과다.27일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 투모로우바이투게더의 '내일에서 기다릴게(I'll See You There Tomorrow)'는 지난 25일 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 1억 회를 넘어섰다. 피처링 참여곡을 제외한 팀의 정식 발매곡 가운데 22번째 기록이다.'내일에서 기다릴게'는 2024년 발매된 미니 6집 '미니소드 3: 투모로우(minisode 3: TOMORROW)'의 수록곡이다. 다시 만날 날을 기약하는 마음을 경쾌한 영국 스타일의 하우스 음악으로 풀어냈다. 멤버 연준과 태현, 휴닝카이가 작사에 참여했다.이 곡은 발매 당시 국내 음원 플랫폼 멜론의 일간 차트에서 최고 88위를 기록했다. 올해 초에는 온라인상에서 다시 주목받았고, 발매 2년이 지난 시점에도 꾸준히 재생 수를 쌓으며 1억 스트리밍을 달성했다.해당 곡이 수록된 미니 6집은 발매 당시 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3위를 기록했으며 4주 연속 차트에 이름을 올렸다.한편 투모로우바이투게더는 최근 미니 9집 '퍼펙트 스톰(PERFECT STORM)'을 발매했다. 신보는 한터차트 집계 기준 발매 첫 주 172만 장 이상 판매됐다. 이로써 투모로우바이투게더는 8개 앨범 연속 초동 밀리언셀러를 기록했다.이들은 27일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 28일 MBC '쇼! 음악중심', 29일 SBS '인기가요'에 출연해 신보 타이틀곡 '엔젤 바이트(Angel Bite)' 무대를 선보인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr