방송인 김대호가 MBC 퇴사 후 수입은 늘었지만 불안감에 시달리고 있다고 고백했다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 김대호가 MBC 퇴사 후 수입은 늘었지만 불안감에 시달리고 있다고 고백했다./사진 = 유튜브 채널 '뉴스안하니'

방송인 김대호가 MBC 퇴사 후 수입은 늘었지만 불안감에 시달리고 있다고 고백했다./사진 = 유튜브 채널 '뉴스안하니'

방송인 김대호가 MBC 퇴사 후 수입은 늘었지만 불안감에 시달리고 있다고 고백했다.지난 26일 유튜브 채널 '뉴스안하니'에는 '프리 2년 차, 힘들다고 말도 못 해요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김대호는 MBC 재직 시절 동료였던 전종환, 박지민 아나운서와 만나 프리랜서 생활의 고충을 털어놨다.프리랜서 전향을 고민 중인 박지민에게 김대호는 "생각한 것보다 더 단단히 마음먹고 나와야 한다"고 조언했다. 퇴사 후 마주한 방송계의 경쟁이 예상보다 치열했다는 것. 그는 "내가 가지고 있던 것만으로는 상대가 되지 않는 곳이 이 시장이더라"고 말했다.경제적인 부분에서는 만족감을 드러냈다. 김대호는 "열심히 일하면 회사를 다닐 때보다 많이 번다. 돈이 목적이 돼서는 안 되지만 연료는 될 수 있다. 밖에 나가서 눈 딱 감고 무슨 일이든 하겠다는 생각이 있어야 한다"고 밝혔다.늘어난 수입만큼 부담감도 커졌다. 김대호는 "나도 지금 두렵다. 하루하루 두려움에 떨면서 살고 있다"고 털어놨다. 올해 스케줄이 모두 찼음에도 언제든 일자리를 잃을 수 있다는 불안감이 있다는 설명이다.전종환 역시 퇴사 후 달라진 김대호의 모습을 언급했다. 최근 넷플릭스 예능 '어디로 튈지 몰라'를 시청했다는 그는 "방송에서 뭔가 하나를 잡아 웃겨야 하고 사람들을 이끌어야 한다는 강박이 느껴졌다. 그걸 보면서 '대호가 아닌데'라는 느낌을 받았다"고 이야기했다.김대호는 이를 인정하며 MBC 아나운서 시절의 모습만으로는 경쟁력을 갖추기 어렵다고 설명했다. 자신만의 색깔을 찾기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 그는 "그래서 나는 지금도 나를 갈아내는 중이다"라고 말했다.전종환이 과거에는 청년 같은 눈빛이었다면 지금은 가장의 눈빛이라고 하자 김대호는 자신이 부모님을 비롯한 집안의 가장이라고 답했다.한편 김대호는 2011년 MBC 공채 30기 아나운서로 입사했다. 지난해 2월 약 14년간 몸담았던 MBC를 떠나 프리랜서 방송인으로 전향했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr