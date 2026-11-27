배우 이정재가 세금을 뒤늦게 납부한 것으로 확인됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 이정재가 부동산을 납세담보로 제공해 유예받은 세금을 최근 완납한 것으로 확인됐다. 담보 부동산에 설정된 채권최고액 약 45억원의 근저당권은 말소 절차가 진행 중이다.27일 텐아시아 취재에 따르면 지난 6월 이정재 명의의 서울 강남구 소재 아파트 여러 채에 납세담보를 목적으로 한 근저당권 설정 등기가 이뤄졌다. 등기부상 권리자는 '국(처분청: 강남세무서장)'이며, 채권최고액은 약 45억원이다.납세담보는 세금 납부기한을 연장하거나 납부고지를 유예하는 등의 과정에서 향후 세금 납부를 보장하기 위해 재산 등을 담보로 제공하는 제도다.이정재는 약 6개월 동안 세금 납부를 유예하다 최근 비로소 완납한 것으로 확인됐다. 이정재 측은 텐아시아에 "세금은 최근 모두 납부했고 근저당 설정이 풀리고 있는 상황"이라고 설명했다. 이정재 측 세무사 역시 "납세담보 해지 관련한 수수료를 납부했다"며 이번 주 중 근저당권 설정등기가 말소될 것이라고 밝혔다. 현재 담보로 제공됐던 부동산의 등기부등본 상에는 권리말소등기사건이 접수돼 처리 중이다.앞서 이정재가 지분 27.1%를 보유해 최대주주로 있는 코스닥 상장사 아티스트컴퍼니를 둘러싼 자금 이슈도 제기된 상태다. 아티스트컴퍼니는 광고사업부를 50억원에 매각하기로 했는데, 인수측으로부터 약속된 날짜에 대금을 지금 받지 못했다. 회사측은 해당 사업부가 2년간 영업손실을 냈고, 사업 재편과 신사업 집중을 위한 결정이라고 설명했다.아티스트컴퍼니는 올해 3분기까지 누적 영업손실 23억8600만원을 기록했다. 영업활동 현금흐름은 올해 3분기 누적 5억원으로 지난해 52억원 대비 90% 넘게 감소했다. 3분기 말 기준 230억원이던 현금성 자산도 지난 11우러 4일 전환사채 조기상환청구권 행사에 따라 122억원이 상환되면서 108억원 수준까지 쪼그라든 상태다. 아직 남은 전환사채 잔액과 부채 등을 고려하면 운영자금상 여력이 급격히 감소했단 평가다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr