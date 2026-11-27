방송인 정준하가 1년에 단 6명만 취득할 수 있는 국가대표 전통주 소믈리에 자격증을 보유하고 있다고 밝혀 놀라움을 안긴다./ 사진=텐아시아 DB

개그맨 김병만이 척추 골절 사고 이후 연예인 최초로 사업용 비행기 조종사 자격증을 취득한 과정을 공개한다. / 사진=JTBC ‘아는 형님’

방송인 정준하가 1년에 단 6명만 취득할 수 있는 국가대표 전통주 소믈리에 자격증을 보유하고 있다고 밝혀 놀라움을 안긴다.오는 28일 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 서경석, 정준하, 김병만, 그룹 마마무 솔라가 출연한다.김병만은 "사고 이후 연예인 최초로 사업용 비행기 조종사 자격증을 취득했다. 취득하는 데 3년이 걸렸고 시험 과목이 15개라 이론 시험만 31번을 봤다"며 자격증 취득에 얽힌 비하인드를 공개한다.앞서 김병만은 2017년 7월 미국에서 스카이다이빙 훈련을 하던 중 척추가 골절되는 중상을 입었다. 당시 현지에서 수술받은 그는 약 4개월간의 재활 치료를 거쳐 방송에 복귀했다. 김병만은 입원 기간에 비행기 조종사 자격증 공부를 시작했으며, 2021년 연예인 최초로 사업용 비행기 조종사 자격증을 취득했다.한국사능력검정시험에서 만점을 받은 서경석은 재능 기부에 나섰던 경험을 털어놓는다. 그는 "평균 나이가 69세이신 어르신들을 대상으로 한국사능력검정시험을 위한 강의를 했다. 나는 이미 99점을 받은 상태였지만 어르신들과 함께 시험을 보고 싶어서 다시 도전했고, 100점을 받았다"고 밝힌다.정준하도 남다른 이력을 공개한다. 그는 "국가대표 전통주 소믈리에 자격증을 취득했다. 1년에 단 6명만 취득할 수 있는 자격증이다"라고 설명한다.솔라는 "대학생 때 레크리에이션 지도자 자격증과 웃음 치료사 자격증을 취득했다"며 두 자격증에 도전하게 된 계기를 밝힌다. 또한 번아웃을 겪은 뒤 자신을 돌아보기 위해 직접 작사, 작곡한 신곡 무대도 선보인다.'아는 형님'은 오는 28일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr