룹 트와이스 멤버 정연이 데뷔 11년 차에 커리어의 전환점을 맞았다. / 사진=텐아시아DB

룹 트와이스 멤버 정연이 데뷔 11년 차에 커리어의 전환점을 맞았다. / 사진=텐아시아DB

룹 트와이스 멤버 정연이 데뷔 11년 차에 커리어의 전환점을 맞았다. / 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스 멤버 정연이 데뷔 11년 차에 커리어의 전환점을 맞았다. 건강 문제로 활동에 어려움을 겪었던 그는 올해 소속사를 옮기고 영화와 고정 예능에 도전하며 개인 활동에 나섰다. 그룹 내에서 뚜렷한 이미지를 구축해 온 정연이 가수를 넘어 배우와 예능인으로서 어떤 경쟁력을 보여줄지 관심이 쏠린다.정연은 2015년 JYP엔터테인먼트에서 선보인 걸그룹 트와이스의 멤버로 데뷔했다. 짧은 헤어스타일과 보이시한 매력으로 팀 내에서 차별화된 이미지를 구축했다. 배우 공승연의 친동생이라는 사실도 알려지며 데뷔 초부터 주목받았다.그러나 목 디스크와 공황장애 등 건강 문제로 활동에 제약받았다. 이 과정에서 외적인 변화까지 겪으며 팬들의 안타까움을 자아내기도 했다. 이후 점차 회복하는 모습을 보인 정연은 올해 들어 데뷔 초를 연상케 한다는 반응을 얻고 있다.비주얼뿐만 아니라 활동 방향에도 변화가 생겼다. 정연은 데뷔 11년 차에 JYP엔터테인먼트와 계약을 마무리하고 바로엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 해당 소속사에는 친언니 공승연을 비롯해 변우석 등 다수의 배우가 소속돼 있다. 배우 매니지먼트 중심의 회사를 선택했다는 점에서 향후 연기 활동에 무게를 둘 가능성이 있다.정연은 영화 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'의 주연으로 발탁되며 본격적인 연기 도전에 나섰다. 데뷔 이후 가수 활동에 집중해 온 그가 30대에 접어드는 시점에서 스크린으로 활동 반경을 넓혔다는 점은 눈여겨볼 만하다.예능에서는 그룹 활동 당시와는 또 다른 모습을 선보인다. 정연은 오는 27일 첫 방송 되는 tvN 신규 예능 프로그램 '그냥사람친구'에 몬스타엑스 주헌과 함께 고정 출연한다. 다양한 세대의 출연진과 여행하며 막내로 활약할 예정이다.정연은 제작발표회에서 주헌과의 호흡에 관해 "오빠도 계획형이고 나도 계획형이다. 서로 계획하는 것들은 정말 잘 맞았다"며 "계획한 대로 해보려고 노력했지만, 그게 잘 안되긴 했다. 그래도 재밌게 다치지 않고 여행을 마쳤다"고 촬영을 돌아봤다.트와이스에서는 언니 라인에 속하지만, 실제 가족 관계에서는 막내인 그는 이번 여행에서 맡은 역할에 만족감을 표했다. 정연은 "팀에서는 언니이긴 하지만 집안에서는 막내라서 이번 예능이 더욱더 편했다"며 "애교도 많이 부리고 좀 더 편하게 여행을 다녔다"고 말했다.주헌은 이번 촬영을 계기로 정연의 새로운 면모를 발견했다고 밝혔다. 그는 "몬스타엑스와 트와이스는 데뷔 동기인데, 우리 직업 자체가 아이돌이다 보니까 서로 대화하는 기회가 많지 않았다. 이번 여행을 하면서 정연이가 되게 속 깊은 친구라는 걸 느꼈다. 장롱 면허인 나와 달리 운전을 잘해서 멋있다고 느꼈다"고 이야기했다.여행 중 길을 헤매는 상황에서 정연이 보여준 강단 있는 모습이 인상적이었다는 주헌은 그의 운전 실력도 언급했다. 그는 "다들 내가 운전을 잘한다고 생각하는데, 나는 장롱면허다. 정연이가 운전을 기가 막히게 하더라. 멋지다고 생각했다"고 칭찬했다.무대 위 퍼포먼스나 비주얼을 중심으로 주목받았던 정연에게 이번 예능은 평소 성격과 인간적인 매력을 보여줄 기회다. 특히 여러 세대의 출연진 사이에서 자연스럽게 어울리는 모습은 기존 팬덤을 넘어 폭넓은 시청자층과 접점을 형성하는 데 도움이 될 수 있다.아이돌 출신 배우는 대중적 인지도와 기존 팬덤을 확보하고 있다는 점에서 신인 연기자보다 유리한 출발선에 설 수 있다. 다만 가수로서의 인기가 작품의 흥행이나 연기력에 대한 호평으로 직결되는 것은 아니다. 이미 알려진 이미지를 넘어 배역 소화력과 캐릭터 표현 능력을 입증하는 과정이 필요하다.지난 수년간 건강 문제로 활동에 제약받았던 정연에게 올해는 새로운 가능성을 확인하는 시기다. 소속사 이적과 영화 주연 발탁, 고정 예능 출연이 맞물리면서 그룹 활동과는 별개로 개인의 역량을 평가받을 기회가 마련됐다. 트와이스로 쌓은 인지도를 바탕으로 연기력과 예능에서의 매력까지 인정받으며 독자적인 커리어를 구축할 수 있을지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr