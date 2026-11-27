팝아티스트 겸 방송인 낸시랭이 음주운전 사실을 인정했다. / 사진=텐아시아DB

팝아티스트 겸 방송인 낸시랭(50·본명 박혜령)이 음주운전 혐의로 공소청에 넘겨졌다. 적발 당시 낸시랭의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 파악됐다.27일 서울 강남경찰서에 따르면 경찰은 도로교통법 위반(음주운전) 혐의를 받는 낸시랭을 지난 25일 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다.낸시랭은 지난 9월 8일 오전 3시 45분께 서울 강남구 강남대로 일대에서 술을 마신 채 운전한 혐의를 받는다. 당시 신고를 받고 현장에 출동한 경찰이 음주 측정을 실시한 결과 낸시랭의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상이었다. 별도의 인명 및 재산 피해는 발생하지 않았다.낸시랭은 샴페인 두세 잔을 마신 사실은 인정하면서도 면허가 취소될 정도의 음주 상태는 아니었다는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.경찰은 음주운전 적발 한 달여 만인 지난달 16일 낸시랭을 소환해 조사했다. 이후 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 공소청에 넘겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr