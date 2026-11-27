이동연이 팬레터 폐기 논란에 사과했다./사진=SNS

이하 이동연 사과문 전문.

뮤지컬 배우 이동연(30)이 팬들에게 받은 손 편지를 버렸다는 의혹에 직접 사과했다.이동연은 27일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 올리고 "먼저 저의 미숙한 행동으로 상처를 받으신 분들께 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.이어 "그동안 팬분들께 받은 편지들을 버리지 않고 별도의 종이 상자에 담아 소중히 모아두었다"며 "집 정리를 하다가 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용하기 위해 모아둔 종이박스에 실수로 들어간 것 같다"고 해명했다. 그러면서 "어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지 없는 제 잘못"이라며 고개를 숙였다.앞서 이날 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 한 뮤지컬 배우의 팬레터 다발이 분리수거장에서 발견됐다는 게시물이 올라왔다. 작성자는 "분리수거하러 나갔다가 박스와 종이 쓰레기를 모아두는 곳에서 팬들이 써 준 편지 다발을 발견했다"며 일부 편지에는 봉인용 스티커도 그대로 붙어 있었다고 주장했다. 누리꾼들은 편지 봉투 등을 대조해 해당 배우로 이동연을 지목했고, 그가 최근 SNS에 편지 인증 사진과 함께 "감사합니동"이라는 글을 올렸던 사실이 알려지며 비판이 이어졌다.1996년생인 이동연은 연세대학교 성악과를 졸업하고 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔했다. 내년 1월 17일까지 공연되는 뮤지컬 'V 에버 애프터'에 출연 중이며, 오는 12월 22일 개막하는 연극 '멘치카'에도 출연할 예정이다.안녕하세요 이동연입니다.먼저 저의 미숙한 행동으로 상처를 받으신 분들께 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶습니다.그동안 저는 팬분들께 받은 편지들을 버리지 않고 별도의 종이 상자에 담아 소중히 모아두었습니다.집 정리를 하다가 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용하기 위해 모아둔 종이박스에 실수로 들어간 것 같습니다. 저도 게시글 글을 읽고 많이 당황하고 놀랐습니다. 저는 지금까지 팬분들의 편지를 분리수거함에 직접 버린 적이 없습니다.구차하지만 저희집 분리수거장은 종이를 대형 비닐봉지에 넣게 되어있습니다. 만약 제가 게시글 사진처럼 분리수거했다면 편지가 있다는 사실을 인지했을 거고 그렇게 버리지도 않았을 겁니다.사진 속 모습처럼 제가 직접 편지를 꺼내어 방치하듯 버린 것은 결코 아닙니다.하지만 제 불찰이고 잘못이 맞습니다. 어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지 없는 제 잘못입니다.아무것도 아니고 정말 보잘것없다는 걸 제 스스로가 제일 잘 알기에 이런 저를 응원해 주시는 팬분들이 얼마나 귀하고 소중한지 누구보다 잘 알고 있습니다. 여러분들이 보내주신 응원과 사랑을 절대 가볍게 생각하지 않았고 항상 감사한 마음으로 읽었습니다.다시는 이런 일 없도록 하겠습니다.다시 한번 실망을 끼쳐드려 죄송합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr