'무쇠소녀단3'가 새로운 멤버 구성으로 돌아와 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'무쇠소녀단3'가 새로운 멤버 구성으로 돌아와 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'무쇠소녀단3'가 새로운 멤버 구성으로 돌아와 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'무쇠소녀단3'가 새로운 멤버 구성으로 돌아와 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다. 앞서 지난해 9월 종영한 시즌2에는 유이, 금새록, 박주현, 설인아, 김동현이 고정 출연했다. 이번 시즌에는 유이와 박주현이 하차하고 한지현과 연우가 새롭게 합류했다.지난 26일 방송된 tvN '무쇠소녀단3'(연출 방글이, 김도향) 1회에서는 150일 만에 생활체육대회 쇼트트랙 계주 금메달 획득에 도전하는 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 모습이 그려졌다. 이들은 쇼트트랙 기본기를 익히고 체력과 팀워크를 기르기 위한 훈련에 돌입했다.방송 시청률은 전국과 수도권 기준 모두 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 기록했다. 남녀 2049 타깃 시청률 역시 전국과 수도권 기준 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료 플랫폼 기준, 닐슨코리아 제공)기존 멤버인 설인아와 금새록, 신입 멤버 한지현과 연우는 체력 대결로 첫 만남을 가졌다. 특히 한지현은 '운동 천재' 설인아에 버금가는 스피드와 체력을 보여주며 새로운 체력 강자로 떠올랐다. 아직 스케이트화도 신어보지 않은 멤버들은 150일 만에 쇼트트랙 계주 금메달에 도전해야 한다는 사실에 놀라움을 표했다. 앞으로 세 차례의 대회에 출전한다는 소식도 전해졌다. 초등학생 시절 롤러스케이트 선수로 활동했던 김동현 단장 역시 멤버들과 함께 쇼트트랙을 배워 남성부 대회에 출전하겠다고 선언했다.본격적인 훈련에 앞서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 계주 금메달리스트 최민정, 김길리, 노도희, 이소연, 심석희가 등장했다. 국가대표팀과 전북특별자치도청팀의 3000m 계주 스페셜 매치도 펼쳐졌다. 멤버들은 경기를 지켜보며 쇼트트랙 계주의 특성과 선수들의 경기 운영 방식을 살폈다.곽윤기 코치와 함께한 첫 쇼트트랙 훈련에서 멤버들은 기본 동작을 익히며 점차 안정적인 자세를 갖춰갔다. 설인아는 기초 훈련을 시작하기도 전에 빙상장을 질주하며 운동 감각을 뽐냈다. 계속되는 연습에 김동현마저 체력적인 한계를 느꼈으나 멤버들은 한 번 더 도전하겠다며 훈련을 이어갔다.첫 체력 훈련으로는 '스타디움 레이스'가 진행됐다. 10kg 무게의 불가리안 백을 교대로 들고 스타디움 관람석 구역 4.3km를 달리며 3000여 개의 계단을 오르는 방식이다. 해당 훈련을 미리 경험한 김동현과 곽윤기 역시 높은 난도에 부담을 느낀 바 있다.한지현은 지치지 않는 체력을 바탕으로 스타디움을 누볐다. 금새록은 지난 시즌보다 향상된 체력을 보여주는 동시에 한지현의 페이스를 조절하며 팀워크를 발휘했다. 두 사람은 48분 58초 만에 결승선을 통과해 제한 시간인 50분 내 완주에 성공했다.설인아는 상대적으로 체력이 부족한 연우를 배려하며 레이스를 이끌었다. 연우 역시 체력적인 한계에 부딪혔음에도 포기하지 않고 달린 끝에 56분 16초 만에 결승선을 통과했다. 완주 후 연우는 자신을 배려해 준 설인아에게 고마움과 미안함을 느끼며 참았던 눈물을 터뜨렸다. 이어 "직접 해보니까 진짜 무쇠소녀단 된 것 같고 기분 좋다"고 소감을 전했다.새로운 멤버들과 쇼트트랙 도전에 나선 '무쇠소녀단3'는 매주 목요일 오후 8시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr