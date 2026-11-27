배우 오정세의 미담이 뒤늦게 알려졌다./ 사진=텐아시아 DB

배우 오정세의 미담이 뒤늦게 알려졌다. 영화 홍보 이벤트로 인연을 맺은 팬을 위해 병원과 장례식장을 직접 찾은 것은 물론 결혼식 축가 약속까지 지킨 사실이 전해졌다.지난 26일 청룡영화상 공식 SNS에는 영화 '와일드 씽'의 최성곤 축가 이벤트에 당첨됐던 A씨의 댓글이 올라왔다. 오정세가 지난 25일 열린 제47회 청룡영화상에서 최성곤으로 변신해 축하 무대를 꾸민 가운데, 과거 그에게 받은 위로를 떠올린 A씨가 감사 인사를 남긴 것이다.A씨는 "결혼 전, 암 투병 중이신 엄마를 응원하고 싶어 신청한 사연으로 축가 당첨됐었는데 배우님께서 직접 병문안까지 오셔서 엄마를 응원해 주셨어요"라고 밝혔다. 그러나 A씨의 어머니는 결혼식을 얼마 남겨두지 않은 시점에 세상을 떠났다. 오정세는 이 소식을 접하고 빈소까지 직접 찾아 조문했다.A씨는 "엄마 때문에 넣었던 사연이라 기대하지 못했는데 결혼식 날 약속을 지키러 직접 오셔서 '니가 좋아'를 불러주셨어요"라고 전했다. 이어 "병문안부터 장례식, 결혼식까지 평생 잊지 못할 큰 선물과 위로를 주신 따뜻한 분입니다. 진심으로 감사드립니다. 항상 응원하겠습니다!"라고 덧붙였다.해당 사연이 온라인상에서 확산되면서 오정세가 최성곤의 모습으로 결혼식장을 찾아 축가를 부르는 영상도 재조명됐다. 누리꾼들은 "저건 진심 아니면 못한다", "너무 멋진 사람" 등의 반응을 보였다.오정세가 팬과의 약속을 지킨 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2020년 tvN 드라마 '사이코지만 괜찮아'에서 발달장애인 문상태 역을 맡았을 당시 지적장애가 있는 팬과 직접 놀이공원 나들이에 나서 화제를 모았다.한편 오정세는 영화 '태풍'(가제)을 차기작으로 선택했다. '태풍'은 이별을 결심한 진모(구교환 분)와 재이(한지민 분)가 고향 친척의 결혼식에서 초대형 태풍을 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 재난탈출 코미디다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr