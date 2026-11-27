가수 겸 화가 솔비(권지안)와 배우 이규한의 결혼 날짜가 확정됐다. / 사진=텐아시아 DB

가수 겸 화가 솔비(권지안)와 배우 이규한의 결혼 날짜가 확정됐다.27일 솔비 소속사 지안캐슬에 따르면 솔비와 이규한은 오는 2027년 4월 25일 서울 종로구 모처에서 야외 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행된다. 결혼식 사회와 축가는 아직 정해지지 않았다.1984년생 솔비와 1980년생 이규한은 4세 차이다. 두 사람은 2017년 MBC 예능 '오빠생각'에 함께 출연하며 처음 인연을 맺었다. 이후 8년 만인 지난해 7월 KBS Joy 연애 예능 '오래된 만남 추구' 시즌3에서 재회했다.당시 최종 선택에서 솔비는 이규한을 택했으나 이규한이 선택을 포기하면서 커플 성사에는 실패했다. 그러나 방송 이후 실제 연인으로 발전했고 지난달 15일 별도의 열애 발표 없이 결혼 소식을 전해 화제를 모았다.당시 솔비 소속사는 "솔비와 이규한은 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 인연을 맺기로 약속했다"며 양가 상견례를 마쳤다고 밝혔다.결혼 발표 이후 두 사람은 공개적으로 애정을 드러내고 있다. 지난달 22일에는 솔비의 유튜브 채널 '솔비이즈백'에 동반 출연해 예비부부의 모습을 보여주기도 했다.한편 솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔했다. 가수와 방송인으로 활동해 온 그는 2010년부터 본명 권지안으로 미술 작업을 병행하고 있다. 2021년에는 바르셀로나 국제 예술상에서 대상에 해당하는 '그랜드 아티스트 어워드'를 수상했다.이규한은 1998년 MBC 드라마 '사랑과 성공'으로 데뷔해 '내 이름은 김삼순', '케세라세라', '애인있어요', '우아한 가', '지옥에서 온 판사' 등에 출연했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr