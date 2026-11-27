배우 이도현이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이도현이 해외 프로모션을 성황리에 마치며, 2027년 연기 행보를 더욱 기대케 했다. / 사진제공=YH엔터테인먼트

배우 이도현이 해외 프로모션을 성황리에 마치며, 2027년 연기 행보를 더욱 기대케 했다. 앞서 2022년 공개된 넷플릭스 '더 글로리'를 인연으로 임지연과 공개 연애를 시작한 이도현은 지난 24일 약 3년 만에 결별 소식을 알렸다.이도현은 지난 26일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 무신사 스탠다 (MUSINSA STANDARD)의 필리핀 1호점 오픈 행사에 참석했다. 동시대 한국의 데일리 패션을 마닐라 현지에 선보이는 뜻깊은 자리로, 이도현은 캐주얼한 청재킷 스타일링을 세련되게 소화하며 등장과 함께 이목을 집중시켰다.행사장에는 이도현을 보기 위해 이른 시간부터 현장에 모인 팬들과 취재진으로 인산인해를 이뤘다. 팬들은 뜨거운 환호로 이도현을 반겼고, 이에 이도현 역시 다정한 팬 서비스로 화답하며 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 이도현은 공백기가 무색한 뜨거운 인기를 보여주며 굳건한 글로벌 팬덤의 지지를 다시금 확인시켰다.더욱이 이도현이 마닐라를 찾은 건 지난해 8월 열린 아시아 팬미팅 투어 '2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]' 이후 약 1년 3개월 만이다. 팬들의 열띤 성원 속 이도현은 "언제나 늘 따뜻하게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드린다. 배우로서 좋은 작품으로 곧 인사드리겠다"라고 소감을 전해 차기작을 향한 기대감을 높였다.이렇듯 이도현은 작품을 통해 쌓아온 탄탄한 신뢰를 바탕으로 국내는 물론 해외까지 폭넓은 팬층을 보유하고 있다. 이도현은 군 전역 후 아시아 팬미팅 투어를 성황리에 마무리한 데 이어, 브랜드 앰배서더 활동을 통해 꾸준히 글로벌 팬들과 소통해 왔다. 나아가 이도현은 이번 행사를 통해 마닐라 팬심까지 사로잡으며 막강한 글로벌 파급력을 실감케 했다.기세를 몰아 이도현은 오는 2027년 본격 연기 행보에 시동을 건다. 이도현은 벌써 굵직한 차기작에 잇달아 이름을 올리며 2027년을 자신의 해로 만들 준비를 마쳤다. 이도현은 넷플릭스 새 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔'과 영화 '남벌', '우리 태양을 흔들자' 등에 출연하며 또 다른 연기 변신을 선보일 예정이다. 안방극장과 스크린을 넘나드는 쉴 틈 없는 행보를 예고, 2027년을 이도현의 해로 만들 향후 활약에 국내외 이목이 쏠리고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr