'라이어' 9회가 27일 방송된다. / 사진제공=MBC '라이어'

'라이어' 9회가 27일 방송된다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 서현진이 '라이어'에서 온몸에 피가 묻은 채 항구에 주저앉는다. 앞서 유연석이 변사체로 발견된 가운데 서현진이 그의 죽음과 어떤 연관이 있을지 관심이 쏠린다.27일 방송되는 MBC 드라마 '라이어' 9회에서는 민준호(유연석 분)의 사망 사건에 대한 수사가 시작된다.극 중 강지선(서현진 분)은 같은 사건을 두고 자신과 다른 기억을 주장하는 민준호와 진실 공방을 벌여왔다. 지난 5회부터는 민준호의 실체가 드러나면서 강지선이 그의 범행을 밝히기 위해 고군분투하는 과정이 그려졌다.그러나 8회 말미 민준호가 변사체로 발견되면서 상황이 달라졌다. 강지선은 자신에게 피해를 준 민준호가 죗값을 치르기도 전에 사망하는 상황을 맞았다.제작진이 공개한 사진에는 한밤중 인적이 드문 항구에 홀로 있는 강지선의 모습이 담겼다. 바닥에 주저앉은 강지선의 얼굴과 팔, 옷에는 피가 묻어 있다. 초점을 잃은 눈으로 허공을 응시하는가 하면 몸을 숙인 채 바다 쪽을 바라보기도 한다. 강지선이 어쩌다 피투성이가 된 채 항구에 홀로 남게 된 것인지 궁금증을 자아낸다.민준호의 사망 경위를 둘러싼 수사가 본격화되는 가운데 강지선이 사건 당일 어떤 일을 겪었는지도 밝혀질 예정이다.'라이어' 9회는 27일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr