이선이 '100일의 거짓말' 종영 소감을 밝혔다. / 사진제공=매니지먼트 시선, 방송 화면 캡처

배우 이선이 '100일의 거짓말' 종영을 앞두고 소감을 밝혔다.27일 소속사 매니지먼트 시선은 tvN 드라마 '100일의 거짓말'에 출연한 이선의 종영 소감을 공개했다. 이선은 극 중 항일단체 구국단의 일원이자 조일방직 사장 김승억(이기영 분)의 비서 이영복 역을 맡았다.이선은 소속사를 통해 "먼저 그동안 작품을 사랑해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 영복이를 연기했던 시간을 돌아보면 행복했던 순간들만 떠올라요"라고 말했다. 이어 "좋은 작품을 만나 배우로서 한 걸음 더 나아갈 수 있었어요. 앞으로도 연기를 하다 보면 영복이로 지냈던 시간이 문득문득 떠오를 것 같아요"라며 작품에 대한 애정을 나타냈다. 그러면서 "보내주신 사랑과 응원은 잊지 않겠습니다. 앞으로 더 좋은 연기로 찾아뵙겠습니다"라고 덧붙였다.'100일의 거짓말'에서 이선이 연기한 이영복은 김명남(박정연 분)을 향한 마음을 오랫동안 간직해 온 인물이다. 김명남 역을 맡은 박정연은 가수 박학기의 딸이다. 이선은 김명남에게 자신의 마음을 고백하는 장면에서는 애틋한 감정을 표현했고, 총격이 벌어진 상황에서는 동료를 구하기 위해 망설임 없이 나서는 모습을 보여줬다.첫 TV 드라마에서 로맨스와 항일단체 일원으로서의 이야기를 소화한 이선은 이번 작품을 통해 시청자들에게 얼굴을 알렸다.'100일의 거짓말'은 오는 29일 최종회를 방송한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr