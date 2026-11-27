뮤지컬 배우 이동연이 미소를 짓고 있다. / 사진=이동연 SNS

뮤지컬 배우 이동연이 손 편지 폐기 의혹에 대해 사과한 가운데, 27일(오늘) 관객들과 만난다.티켓링크 예매 사이트에 따르면 이동연은 27일 오후 8시 뮤지컬 'V 에버 애프터' 공연에 출연할 예정이다. 사과문을 게재한 지 채 하루도 지나지 않은 시점이다.이동연은 팬들에게 받은 손 편지를 버렸다는 의혹에 휩싸였다. 최근 SNS와 온라인 커뮤니티에서 한 누리꾼이 "분리수거 하러 나갔다가 'OOO 배우님'이라고 적힌 편지 다발을 발견했다"며 글을 게재한 게 발단이었다.작성자 A씨는 종이 박스 안에 정성스레 꾸미고 작성된 편지 봉투들이 빼곡히 쌓여 버려져 있는 사진을 첨부했다. 겉면의 '배우님'이라는 호칭 앞 이름은 검은색으로 가려져 있었지만 편지 봉투의 디자인과 필체 등을 대조한 누리꾼들에 의해 수신인이 이동연이라는 추측이 나왔다. A씨는 "팬들이 써준 편지더라. (편지 날짜가) '2026.11.07'이었다"고 덧붙였다.특히 이번 논란은 이동연이 자신의 인스타그램 스토리에 해당 편지들을 인증했었다는 점에서 큰 공분이 일었다. 당시 편지들을 나란히 놓고 사진을 찍으며 "감사합니동"이라는 애교 섞인 멘트를 적었던 것과 대조되는 태도였다는 지적이 나왔다.이에 누리꾼들은 이동연의 SNS에 비난을 쏟아냈다. 이들은 "팬들이 주는 사랑이 당연하다고 생각하나요?", "솔직히 편지 받아봤자 얼마나 받는다고 버리냐", "불가보이즈 중 팬덤 젤 약하면서 으휴" 등 거세게 비판했다.논란이 지속되자 이동연은 27일 자신의 인스타그램을 통해 "지금까지 팬분들의 편지를 직접 버린 적이 없다"며 "집 정리를 하다가 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용하기 위해 모아둔 종이박스에 실수로 들어간 것 같다"고 해명했다. 다만 "어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지 없는 제 잘못"이라며 고개를 숙였다. 해당 사과문에는 누리꾼들이 댓글을 달 수 없도록 설정됐다.한편 이동연은 1996년생으로 올해 31세다. 연세대학교 성악과를 졸업하고 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔했다. 올해 '스톤', '아웃캐스트'로 관객들과 만났으며, 지난달 21일부터 뮤지컬 'V 에버 애프터'를 통해 내년 1월 17일까지 무대에 설 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr